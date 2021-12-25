Навіщо Путін тримає війська біля кордонів України: 5 причин

Мета стратегії Путіна під час нинішнього військово-політичного загострення. "Мета великої стратегії полягає в тому, щоб розкрити та використовувати слабкі місця у здатності противника організувати збройний супротив". Далі читайте російською.

"Поэтому более благоразумно и выгодно обезоружить противника, чем пытаться уничтожить его в тяжелой борьбе. Метод изматывания противника не только чреват опасностью чрезмерной растраты собственных сил, но и может привести к обратным результатам. Стратег должен добиваться того, чтобы парализовать противника, а не стремиться уничтожить его физически.

Читайте В новой реальности Лукашенко Путину уже не нужен

Убить человека в бою — значит всего-навсего уменьшить армию только на одного солдата, в то время как живой, но лишенный присутствия духа человек является носителем страха, способным вызвать эпидемию паники. Воздействие на психологию командира может свести на нет боеспособность его войск. Психологическое же воздействие на правительство страны может оказаться достаточным, чтобы лишить это правительство всех имеющихся в его распоряжении ресурсов, и тогда меч выпадет из его парализованной руки.

...В то время как номинальная сила страны характеризуется численностью населения и количеством ресурсов, ее реальная величина определяется состоянием внутренних органов и нервной системы стабильностью управления, моральным духом и снабжением. Прямое давление всегда ведет к усилению сопротивления противника, так происходит со снегом: чем сильнее сжимается снег, тем он становится плотнее и тем медленнее тает.

Подлинная цель стратегии — уменьшить возможности сопротивления. Отсюда вытекает другая аксиома: чтобы обеспечить достижение той или иной цели, необходимо иметь несколько целей. Наступлением, ведущимся против одного пункта, должна создаваться угроза другому пункту, на который в случае необходимости должен быть перенесен удар. Только при наличии такой гибкости выбора объекта стратегия может быть приспособлена к неожиданным изменениям в обстановке".

Бэзил Лиддел-Гарт, из книги "Стратегия непрямых действий", 1954 год. В этой главе Лиддел-Гарт анализировал успех стратегии Гитлера по захвату восточноевропейских стран – Чехословакии и Польши.

Важно Большая война с Россией неизбежна – к ней нужно готовиться

Данная цитата точно показывает ситуацию в Украине, и полное совпадение со стратегией Гитлера цели военно-политической демонстрации Путина у границ с Украиной:

Россия пытается подорвать нашу способность к сопротивлению за счет давления на наше политическое руководство изнутри нашей страны. Военно-политическая демонстрация у границ с Украиной – это "создание угрозы другому пункту", расширение фронта агрессии, чтобы распылить наше внимание, силы, и облегчить давление на главных участках фронта – на Донбассе и в Крыму. К слову, втягивание РФ в войны в Сирии и Африке – это также расширение угроз в глобальном противостоянии империи Путина с Западом. Путин оказывает давление на Зеленского и его окружение, потому что стремится "обезоружить" Украину, потому что Россия втянулась в войну на истощение на разных фронтах, обложена санкциями. И Путин хочет своими демонстрациями и давлением на окружение Зеленского добиться прекращения огня на Донбассе. Это позволит России сократить непомерные расходы в войне на истощение и при этом сохранить прямое давление на Украину. Путин не будет проводить широкомасштабное наступление именно сейчас, поскольку такое нападение приведет к усилению сопротивления Украины. Путин проводит демонстрацию, чтобы выбить из правительства Украины уступки, и атаковать в другое, более удобное время, может быть и через несколько месяцев. При этом война на Донбассе продолжается, и там может вспыхнуть эскалация в любой момент. "Психологическое же воздействие на правительство страны может оказаться достаточным, чтобы лишить это правительство всех имеющихся в его распоряжении ресурсов, и тогда меч выпадет из его парализованной руки".

Вот, что делает Путин, чтобы заставить Зеленского прекратить сопротивление на Донбассе, прекратить спецоперации украинской военной разведки и СБУ на оккупированных территориях. Российская агентура в украинском руководстве, военное, политическое, информационное и экономическое давление против Украины – все это в комплексе должно заставить Зеленского прекратить войну.

В таком случае Россия сможет усилить свое влияние внутри Украины, и начать постепенное снятие санкций и снижение уровня противостояния с Западом. Для Украины реализация такой стратегии будет иметь тяжелейшие последствия.

Пример перед нами – Молдова и Грузия, которые согласились прекратить огонь, и в результате стали жертвами российского давления, и потеряли шансы на восстановление полного суверенитета и независимости на долгое время.