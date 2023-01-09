Боявся повторення Макіївки: політтехнолог пояснив, як Путін використав "різдвяне перемирʼя"

В новорічну ніч ЗСУ потужно вдарили по ПТУ в Макіївці, куди зігнали сотні російських окупантів. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 300 загарбників. Тому Владімір Путін пропонував Україні "різдвяне перемирʼя", щоб уникнути таких масштабних ударів.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив, що на пропозицію "перемирʼя" на Різдво ніхто не погодився. Це було зрозуміло і з реакції Заходу.

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За його словами, на Великдень Владімір Путін не оголошував "перемирʼя", а на Новий рік спеціально відправив дрони та ракети.

А тут вирішив на Різдво оголосити "перемирʼя". Зрозуміло, що Путін не вірить ні в якого Бога, а "перемирʼя" йому було потрібно, бо він боявся, що ЗСУ можуть на Різдво повторити удар в Макіївці. Росіяни ж знову могли десь зібратися на святкування, і їх могли десь "накрити",

– пояснив Тизенгаузен.

На його думку, так і сталося б, тому Путін злякався або за порадою воєначальників вирішив пограти в "доброго царя".

"Путін розуміє: в нього все, що залишилося, – це ядерна зброя. І ще чергова хвиля мобілізації, яку він може провести, але не зрозуміло, де він візьме техніку та офіцерів", – каже політтехнолог.

Він додав, що коротке "перемир'я" нічого не дало б Росії, Путіну потрібна довша пауза, щоб перегрупувати та перекинути мобілізованих на фронті.

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"Але наші партнери у відповідь на це передают нам техніку, яку до цього не передавали – зокрема танки. Також є розмови про Leopard. І в новому пакеті не названа кількість нових установок HIMARS і снарядів до них", – наголосив Тизенгаузен.

Він вважає, що ніхто не втомився від війни, лише від старого маразматика Путіна, якого треба перемогти.

Реакція на "різдвяне перемирʼя" Путіна