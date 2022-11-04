Чому Путін хоче відвідати G20: Гудков назвав причини та сказав, чи може поїхати двійник

15 – 16 листопада на Балі відбудеться саміт країн "Великої двадцятки". Владімір Путін може наважитися прийняти запрошення і таки відвідати захід.

Адже у кремлівського диктатора немає меж совісті, нахабності та цинізму. Щоправда, він буде приречений на бойкот та приниження. Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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Навіщо Путіну саміт

Гудков зауважує, що у Путіна – катастрофічна ізоляція. "Йому потрібно хоч когось побачити, хоч когось за рукав спіймати, хоч комусь на вушко щось шепнути. Хоча б новообраному президентові Бразилії", – сказав опозиціонер.

З кимось йому треба поговорити. Він уже президента Ґвінеї-Бісау просить передати Зеленському пропозицію Росії.

– відзначає Гудков.

Цікаво, додає він, що Путін хоче посадити Україну за стіл переговорів, аби поторгувати з українцями їхніми ж українськими територіями.

"Якщо він туди й полетить, то тільки за одним – за пропагандою, що він крутий мачо, його всі запрошують, ніякої міжнародної ізоляції немає, Росія має купу союзників, і це все завдяки його невтомній роботі та видатним інтелектуальним і моральним якостям", – пояснює опозиціонер.

Заразом, вважає Гудков, він спробує в когось щось виторгувати й когось в чомусь переконати. Втім, незрозуміло, на кого він розраховує. Адже члени цієї двадцятки давно визначилися у своєму ставленні до цієї війни, за рідкісними винятками – Китай та Індія.

"Я б на його місці не летів, бо мільйони людей запитують, чи буде збитий його літак", – підкреслює Гудков.

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Чи може Путін відправити двійника

Російський опозиціонер наголошує, що на G20 Путін буде в ізоляції, всі його цуратимуться, ніхто не захоче з ним спілкуватися. "Ніхто не захоче з ним фотографуватись, бо з такими козлами не фотографуються", – акцентував він.

Тому якщо він туди й полетить, то буде приречений на приниження і бойкот. Але він може це зробити. "Звичайно ж, двійник не полетить. Немає таких огидних двійників, як Путін. Неможливо зіграти настільки багато лицемірства, злості та фарисейства,

– стверджує Гудков.

Якщо він і полетить – то особисто. Однак, запевняє Гудков, Путіну цього робити не варто.

"Я б взагалі радив "двадцятці" відхилити своє запрошення. Це людина, яка розпочала найбільшу війну у світі, тепер погрожує усім ядерною зброєю. З чого його туди запрошувати? Для чого?", – підсумував Геннадій Гудков.