Припинення бойових дій: навіщо путіну ймовірний вибух на ЗАЕС

росія на чолі зі своїм диктатором путіним не припиняє шантажувати Україну та світ можливою катастрофою на Запорізькій АЕС. Попри те, що аварія вплине й на російську територію та населення, путін бачить вибух вигідним для себе.

Вибух на ЗАЕС зупинить війну

Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він пояснив, що у випадку катастрофи на станції війна зупиниться, а путін на весь світ скаже, що сталася трагедія, у якій винні українці, але часу розбиратися немає, бо треба починати ліквідувати наслідки.

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російський президент говоритиме про те, що потрібно зупинити усі бойові дії на тій лінії розмежування, що є, і рятувати населення від наймасштабнішого радіоактивного зараження.

Гудков переконаний, що путін прагне будь-яким способом призупинити війну. Однак за стіл мирних переговорів, де росія почала б нескінченно торгуватися за території, з нею ніхто не сідає.

Тож, можливо, окупанти знайшли інший спосіб поставити війну на паузу – спричинити вибух на ЗАЕС. У такому випадку усім точно буде не до боїв, потрібно буде евакуювати людей, проводити дезактивації, закривати підірваний котел тощо.

"Ми ж знаємо, що відбулося на Чорнобильській АЕС. Сили усієї країни кинули на ліквідацію цієї аварії, а ЗАЕС – набагато більша за Чорнобильську", – констатував опозиціонер.

Крім того, Гудков вважає, що путін розуміє – попри всі попередження, НАТО не поведе свої війська туди, де котли димлять радіоактивним паром.

Тому тут мають бути дуже жорсткі заходи, дуже жорсткі попередження та готовність до цих заходів,

– підсумував він.

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Зауважимо, що 23 серпня відбулося друге засідання Радбезу ООН, яке скликала росія, що вкотре звинуватити в обстрілах Запорізької АЕС українських військових. Однак постпред України в ООН Сергій Кислиця гідно відповів на божевільні заяви окупантів та вщент розніс їхні вигадки.