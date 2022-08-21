Для чого росії "мирний" договір та як вона ним скористається: пояснення політолога

Очевидно, що російська "спєцапєрация" в Україні завершилася провалом. Тому потрібно щось змінювати.

Тепер путін хоче сісти за стіл перемовин. Про це 24 каналу сказав політолог Петро Олещук.

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Традиційний підхід

За словами Олещука, росія намагається розіграти ту саму історію, яку вона розігрувала в усіх військових конфліктах на пострадянському просторі – затягнути суперника за стіл переговорів, підписати певний документ, отримати "передишку", підтягнути резерви та спробувати переграти ситуацію.

Потрібно розуміти, що подібні домовленості росія розглядає таким чином: "Ми щось підписали, ми нічого виконувати це не будемо. Але будемо вимагати, щоб наші опоненти це виконували, будемо постійно на цьому наголошувати", – пояснює Олещук.

Як тільки росіяни "затягнуть" Україну за стіл перемовин – вони почнуть просувати необхідні меседжі через свою численну агентуру у світі. Мовитиметься про те, що "санкції потрібно знімати", адже "росія прагне до миру".

Вони просто хочуть успішної для себе тактичної паузи,

– сказав політолог.

росія має бути визнана державою, що спонсорує тероризм

Політолог зауважив, що у росіян будь-які незрозумілі ситуації переходять до відверто терористичних методів. Сьогодні держава-агресорка шантажує увесь світ загрозою вибуху на Запорізькій АЕС – найбільшому атомному об'єкті Європи. Крім того, постійні обстріли мирних міст, цивільних об'єктів, руйнування будинків, гуртожитків – це терор.

"Це тиск на Україну терористичними методами, аби українці злякалися цього терору і пішли на переговори. Він не працює. Але терор вони не припиняють, адже не можуть вигадати нічого кращого", – сказав Олещук.

Україна піде на перемовини лише на власних умовах. Так, росія має вивести свої війська та повернути Україні усі її території, включно з Кримом.

Наразі нам необхідно, переконаний Олещук, аби західні партнери якомога швидше передавали нам сучасні системи ППО. А головне – потрібно поставити питання руба: росія має бути визнана державою-спонсором тероризму на законодавчому рівні.

Якщо вони (росіяни – 24 канал) не терористи – я не знаю, хто такі терористи взагалі,

– наголосив він.

Навіщо росії переговори: дивіться відео