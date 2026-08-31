Б'ють цілодобово, – авіатор розкрив, навіщо росіяни безперервно запускають дрони

Російські війська запускають безпілотники, зокрема реактивні, дрібними групами практично без зупину. Це дозволяє ворогу тримати українські міста в напрузі годинами поспіль, а тривоги лунають майже безперервно. За чотири доби ворог спрямував 800 БпЛА.

Президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан розповів 24 Каналу про мету таких атак противника. За його словами, окупанти прагнуть виснажити українців та випробувати систему протиповітряної оборони.

Яка зараз тактика у противника

Авіатор пояснив, що ворог запускає по декілька безпілотників з різних напрямків, аби розтягнути тривоги у часі. Росіяни скеровують їх з півдня або півночі, змушуючи систему реагувати на поодинокі цілі над великими містами.

Вони роблять все для того, щоб турбувати нас, щоб впливати на наш психофізичний стан і користуватися певними речами, які є в нас сьогодні не до кінця модернізовані (щодо сигналів повітряних тривог, – 24 Канал),

– наголосив Хазан.

Попри психологічний тиск ворога, українські Повітряні сили, як підкреслив авіатор, показують високу ефективність. У середньому, з його слів, вони знищують від 86% до 94% усіх виявлених повітряних цілей.

Авіатор звернув увагу на необхідність впровадження диференційованої системи повітряних тривог за прикладом Ізраїлю. Наразі подібна система, зі слів авіатора, є у Харкові, але її варто розширити на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтаву, Суми й на інші міста.

Це є недопрацювання конкретних очільників, які цим питанням не опікуються або займаються, але результати цього ми не бачимо,

– підкреслив Хазан.

Також Геннадій Хазан зауважив на тому, що Україні варто розширювати номенклатуру запитів до міжнародних партнерів щодо засобів ППО. Зокрема, звертати увагу не лише на ракети до Patriot PAC-3, а й на версію PAC-2.

Про важливість диференційованої системи тривог: дивіться відео