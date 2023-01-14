У розвідці Британії назвали мету виведення групи кораблів Росії з Новоросійська

Росія вивела групу своїх кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська. Британська розвідка пояснила рішення окупантів.

У розвідувальному огляді міноборони Британії йдеться про те, що 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.

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Чи очікувати чергових масованих атак

"З огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала", – повідомляє розвідка.

Там також зазначають, що малоймовірно, що розгортання означає підготовку до незвичайних ударів крилатими ракетами морського базування.

Малоймовірно, що флот готується до проведення десантно-штурмових операцій,

– йдеться в огляді.

Розвідка наголошує, що Чорноморський флот Росії значною мірою продовжує фокусуватись на сприйнятті загроз з боку України і продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним чи патрульним операціям.

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