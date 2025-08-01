Росія 31 липня заявила про нібито захоплення міста Часів Яр Донецької області, однак насправді це не так. Це концепція гібридної операції, яку ворог проводить для певних цілей.

Зокрема, для того, щоб дестабілізувати суспільство в Україні, викликати недовіру українців до вищого військово-політичного керівництва України. Це 24 Каналу зауважив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

До теми Росіяни намагалися прорватися, серед них були жінки, – ЗСУ про начебто захоплення Часового Яру

Які цілі у росіян?

Андрій Ткачук зазначив, що росіяни ведуть гібридну війну за концепцією своєї воєнної доктрини, яка розроблена начальником генштабу Росії Валерієм Герасимовим. Ця доктрина визначає дуже простий комплекс роботи.

На кожну фізичну дію, наприклад, штурми Часового Яру, іде чотири інформаційно-психологічні дії. Тобто коли точаться бої, наприклад, у напрямку Часового Яру, вони наповнюються низкою інформаційних атак, операцій навколо цих штурмів.

Та ж інформація є концепцією гібридної операції, яку проводить ворог. Це потрібно для дестабілізації суспільства, для того, аби все більше тиснути на інформаційному тлі на інші підрозділи, і загалом породжувати елемент недовіри до українського вищого військово-політичного керівництва. Тому що ми розуміємо, що рано чи пізно від Часового Яру треба буде відійти,

– сказав офіцер ЗСУ.

У такий спосіб ворог буде маніпулювати, що нібито "вони давно окупували Часів Яр, а українська влада обманювала народ". Тобто такі ІПСО потрібні для впливу на українське суспільство.

Нагадаємо, зранку 31 липня Росія оголосила про нібито "взяття" Часового Яру. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував інформацію. Він додав, що ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці.

У ЗСУ заявили, що Часів Яр лишається під контролем України. Зокрема, місто утримує 24 ОМБр імені короля Данила – попри постійні намагання окупантів просунутися.