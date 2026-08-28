Картинка перемоги перед виборами: навіщо Росії "шахедний" терор проти України

Ворог знову намагається тиснути на українські міста за допомогою масованих атак дронами. Керівник ОП Кирило Буданов переконаний, що таку тактику агресор застосовує через повну відсутність реальних успіхів на полі бою.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, посадовець під час виступу на міжнародному форумі "Україна Завтра" пояснив причини активізації ворожого терору. За його словами, російське керівництво прагне продемонструвати власним виборцям бодай якусь "картинку перемоги" напередодні виборчого процесу.

Спроби створити видовище для виборців

Відповідаючи на запитання журналістів, Буданов наголосив, що окупанти просто не вміють діяти інакше. Оскільки на полі бою окупаційна армія не здатна здобути відчутних результатів, Кремль намагається компенсувати це повітряними ударами по цивільних об'єктах.

Вони не вміють інакше,

– підкреслив спікер.

На запитання про те, чи загрожують Києву посилені атаки через наближення виборчого процесу у Росії, він запевнив, що Україна вже працює над відповідними контрзаходами.

Слід зазначити, що напередодні, 27 серпня, Київ та область протягом усієї доби перебували під загрозою ударів БпЛА. У столиці повітряну тривогу оголошували 13 разів. Наслідки атак фіксували в кількох районах столиці.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, росіяни діють як німці у Другій світовій, адже удари по цивільних є ознакою безсилля ворога на фронті. Крім того, раніше Буданов окреслив головні проблеми щодо проведення голосування під час воєнного стану.