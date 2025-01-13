Гарно відвернув увагу: яка справжня мета Трампа в Гренландії

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче приєднати Гренландію, яка входить до складу Данії, і не виключає для цього воєнний спосіб. Цікаво, що у своїй передвиборчій риториці він про це ніколи не згадував.

Політолог-американістка Олександра Філіпенко зауважила 24 Каналу, що про плани на Гренландію Трамп говорив під час першої президентської каденції. А тепер знову про це згадав, адже має свій інтерес.

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Чому заговорив про Гренландію

"Трамп багато всього обіцяв перед виборами, а тепер всі дуже гарно відвернулися на Гренландію та обговорюють залучення американських військ на території, яка належить Данії. Всі навіть забули, що Трамп обіцяв за 24 години закінчити війну в Україні", – підкреслила Олександра Філіпенко.

Окрім врегулювання війни, новообраний президент обіцяв знизити ціни на продовольчі товари, бензин, а головне – якнайшвидше депортувати 11 мільйонів нелегальних мігрантів. Тому зараз йому дуже вигідно, що всі зосереджені тільки на Гренландії.

Що всі пропустили

Водночас варто згадати кілька важливих фактів. Росія з 2005 року відновила 50 радянських баз в Арктиці. За даними Пентагону, співвідношення військових сил у цьому регіоні між росіянами та американцями 3:1. Наприклад, країна-агресорка має 40 криголамів, Сполучені Штати – 15, Данія та Канада по 6.

Другий момент полягає в тому, що у 2007 році Росія поставила церемоніальний прапор під Північним полюсом. Тоді всі з цього посміялися, але далі країна-агресорка подала документи в ООН з претензіями на ці території. У 2023 році питання розглянули й підтвердили, що Росія справді на них претендує,

– наголосила політолог-американістка.

Якщо бажання окупантів підтримають, то потенційно мовиться про контроль над величезною територією. Площа морського дна становить 1,7 мільйона квадратних кілометрів. Там поклади нафти, мільйони кубометрів газу. Зрозуміло, що зараз їх не видобувають, але теоретично це може змінитися.

Отже, за заявами Трампа стоять справжні побоювання США, які колись озвучували у різних документах Пентагону. Російська морська стратегія викликає занепокоєння. Невизначеності додає і бажання Китаю будувати торговий шлях. Тому слова Трампа – це звернення не так до Гренландії, як до Китаю.

Нагадаємо, у команді новообраного президента США заявили, що готові до приєднання Гренландії навіть військовим шляхом. Там додали, що існує безліч шляхів, щоб змінити чинні угоди й всі вони відкриті.

Прем'єр Гренландії Муте Егеде зауважив, що населення прагне незалежності й не хоче бути ні американцями, ні данцями. Перед тим він заявляв, що співпрацю з Данією не розриватимуть, але і з Трампом також хочуть провести переговори.