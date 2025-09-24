Як Гетманцев відкрито знущається з людей?

При цьому цей же нардеп регулярно виступає з наїздами на ФОПів, або взагалі якимись дикими пропозиціями, типу податку за продаж барахла на ОLX. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Денис Казанський, інформує 24 Канал.

Після придбання нерухомості у Франції це все виглядає, звісно, як якесь знущання з людей, які намагаються хоч якось заробити у важкі часи.

Не знаю, як можна не розуміти, що подібна поведінка, м'яко кажучи, дратує суспільство. Навіщо це робити просто на рівному місці – пояснити неможливо. Для чого чинній владі, яка і так у непростій ситуації, терпіти та тримати біля себе такого персонажа і толерувати його риторику – за межею розуміння.