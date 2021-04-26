Більше не мільйонерка: навіщо Юлія Тимошенко позичила доньці свої гроші

У квітні 2021 року лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці Євгенії. Депутатка не довго пробула у статусі доларової мультимільйонерки.

Мовиться про астрономічну суму – 112 мільйонів гривень. Де використали ці гроші та як це може бути пов'язано з політичною корупцією – у блозі.

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Повідомлення про зміни у майновому стані нардепка подала ще 6 квітня. У ньому мовиться, що гроші позичені на придбання рухомого майна.

Короткотермінове, але неймовірне багатство Тимошенко

Загалом історія короткотермінового, але неймовірного багатства Тимошенко дуже цікава. Все життя вона розповідала, що не має ні грошей, ні заощаджень, а живе лише на зарплату.

Попри те, що в роки свого розквіту корпорація Тимошенко "Єдині енергетичні системи України" мала оборот 10 мільярдів доларів, в обслуговуванні керівництва було 4 приватних літаки.

Також вона володіла Південним гірничо-збагачувальним комбінатом та поклала оком на Харцизький трубний завод.

Федеральне бюро розслідувань США виявило мінімум 100 мільйонів доларів "відкатів", які заплатили з офшорних рахунків родини Тимошенко тодішньому прем'єр-міністру та їхньому покровителю в бізнесі Павлу Лазаренку.



Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко / Колаж 24 каналу

Коли партнер Тимошенко Олександр Гравець дізнався, що вона регулярно платила "відкати" Лазаренку, він обурився, чому нічого не перепало йому.

Після того, як на початку нульових в Тимошенко почалися проблеми, Гравець емігрував до Ізраїлю, а потім до Канади.

Інтерпол оголосив його в розшук і він міг подорожувати лише з Канади до Ізраїлю рейсом без пересадки. За його словами, він поїхав з України без грошей, але не став звертатися до Тимошенко по допомогу.

Гравець зруйнував версію Тимошенко

Гравець погодився свідчити у справі Лазаренка. Він зруйнував версію, яку відстоювала Тимошенко, і зізнався, що кіпрська офшорна компанія Somolli Enterprises мала трьох власників, що вони володіли нею в рівних частинах – сам Гравець, а також Юлія та Олександр Тимошенко.

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Гравець дав покази американському слідству, що після від'їзду з України він зустрівся з Юлією Тимошенко в Ізраїлі. А також – запитав після її публікацій у пресі про те, що Somolli Enterprises платило гроші Лазаренку, про що Гравець не знав.

"Якщо в тебе було так багато вільних грошей, чому ти не дала частину – не "розкошелилася"? Ми були партнери. Якщо то був заробіток, я мав би отримати свою частку".

Але нічого розбірного Тимошенко Гравцю тоді не відповіла, і він був змушений практично з нуля починати життя в Канаді.

Зміна іміджу і одяг дорогих брендів

Тимошенко ніколи не показувала свої активи та гроші. Після Помаранчевої революції вона раптово поміняла імідж і стала вдягатися у найдорожчий бренд Louis Vuitton. Тоді її рідна тітка, керівниця Дніпропетровської обласної організації партії Батьківщина Антоніна Ульяхіна казала, що на одяг для Юлії Тимошенко скидаються всією родиною.

"Юля не одна в сім'ї. Заробляють діти, чоловік, навіть ми, люди похилого віку. Тому Юлію Володимирівну ми всіляко підтримуємо. І повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося – абсолютно всі, підчищаємо всі свої комірки, і Юлія Володимирівна їде і купує собі Louis Vuitton", – розповіла Ульяхіна.



За словами Ульяхіної, на імідж Тимошенко гроші дає вся родина / Фото з сайту "Батьківщини"

Тимошенко у 2020 році стала мультимільйонеркою

Але у 2020 році раптом на Тимошенко звалилося багатство – вона стала офіційною доларовою мультимільйонеркою.

Як було заявлено, Тимошенко в рамках досудового розв'язання суперечки з юридичною особою в США отримала компенсацію 5,5 мільйонів доларів.

Вона задекларувала їх як "компенсацію шкоди, заподіяної їй політичними репресіями 2011 – 2014 років, яку отримано в США на стадії досудового розслідування".

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Деталі з'ясувала американська газета The New York Times. Згідно з інформацією видання, гроші їй виплатила американська юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Ця компанія в часи президента Януковича написала звіт, який мав довести, що ув'язнення Тимошенко не мало нічого спільного з політичними репресіями, а сидить вона по ділу – за невигідні газові контракти.

За іронією долі, найняти Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Януковичу тоді порадив одіозний консультант Пол Манафорт, який згодом сам сів за ґрати через те, що отримував приховані гонорари від українського президента, що полегшило тодішній українській владі Януковича її переслідування.

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Кому Skadden заплатила гроші

Загалом фірма Skadden виплатила, як мінімум, 11 мійльонів доларів, аби уникнути судового позову. Іншу половину суми отримав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко, який у ті часи захищав Тимошенко в суді.

Також Skadden у 2019 році заплатила Мін'юсту США 4,6 мільйонів доларів, аби врегулювати розслідування щодо того, чи порушила фірма, працюючи на Януковича, закони про іноземне лобіювання.

В рамках американської справи, яку розслідував спецпрокурор Мюллер, також хотіли посади за грати керівника Skadden Грегорі Крейга, але присяжні його виправдали.

В Україні ж досі судять колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, який санкціонував виплату 1 мільйона доларів гонорару з бюджету на рахунок Skadden за підготовку потрібного Януковичу звіту.



В Україні досі судять Олександра Лавриновича / Фото Hromadske

Як Тимошенко використала компенсацію

Що ж зробила Тимошенко зі своєю часткою компенсації? Може, вона пожертвувала її на благодійність? Адже не лише вона була жертвою політичних переслідувань Януковича, а ще тисячі інших, а небесна сотня заплатила за це своїм життям.

І якби Революція Гідності не знесла у 2014 році Януковича, то Тимошенко, можливо, і досі сиділа б за ґратами, а на аукціонах продавали б конфісковане в неї майно.

Ні, Тимошенко дала гроші в борг своїй доньці Євгенії. Тож, може, це донька Євгенія вирішила поділитися грошима з громадянами України? Теж ні.



Євгенія Тимошенко / Фото з сайту "Батьківщини"

Не втрачайте свідомість, коли дізнаєтеся, куди Тимошенко-молодша витратила гроші, отримані від матері, яка своєю чергою отримала їх як компенсацію політичних переслідувань.

Отже, як кажуть "злі язикі", яким аби тільки оббрехати Юлію Тимошенко, отримані понад 100 мільйонів гривень Євгенія Тимошенко перевела на мало відому компанію "Валея".

Гроші – на збагачення

А після цього компанія "Валея" вивела гроші за кордон – на бельгійську компанію Eliovp BVBA, яка в свою чергу є продавцем обладнання для майнінгу криптовалют.

Тобто, якщо вони кажуть правду, то виходить, що Тимошенко отримані гроші від американців віддала не на благодійність, а на подальше збагачення шляхом майнінгу крипти.

Ще один дуже цікавий момент, який показує весь цинізм підкилимних політичних ігор в Україні. Фірма "Валея", якій донька Юлії Тимошенко перегнала понад 100 мільйонів гривень, належала Олені Волковій.

Починаючи з лютого 2021 року, вона – виконувачка обов'язків заступника голови державного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Водночас на сайті підприємства відсутня як її біографія, так навіть і фото.

Саме це підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Юлія Тимошенко хотіла забрати під свій контроль та торгувалася з владою.

Замість голосування фракції "Батьківщина" за бюджет на 2021 рік ставленика Тимошенко призначили на голову АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

З листопада 2020 року виконувачем обов'язків керівника ДПЗКУ працює Андрій Власенко, в минулому – депутат однієї з обласних рад від Юлії Тимошенко.



Андрій Власенко / Фото "Преступности.НЕТ"

А "смотрящим" за підприємством "Державна продовольчо-зернова корпорація України" називають зятя Юлії Тимошенко – чоловіка Євгенії Тимошенко.

Те, що Тимошенко закупає обладнання для майнінгу криптовалюти через фірму, яка належить заступниці голови підприємства ДПЗКУ лише підтверджує ці підозри.

Тому коли наступного разу Юлія Тимошенко виливатиме жовч або виголошувати свій полум'яний спіч, просто згадайте, куди вона витратила компенсації за політичні переслідування і як продала свої голоси за посаду в державному підприємстві, яке всі роки було осередком корупції та зловживань.

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Думаю, якби Тимошенко дали ще 2 – 3 дойні корови у вигляді посад на державних потоках, то дуже швидко критика перетворилася б на запальні промови на підтримку влади. Такі закони її політичної кар'єри.