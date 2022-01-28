Навіщо залякувати, що це за мазохізм, – Зеленський про те, як Росія збирає війська

Володимир Зеленський назвав постійні залякування з боку Росії мазохізмом. Він наголосив, що ми цього не боїмось, але сенсу у таких діях Кремля немає.

Таку думку Президент України Володимир Зеленський висловив під час брифінгу іноземним ЗМІ. Він назвав поведінку Росії небезпечною та ризикованою.

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Зеленський відреагував на військові навчання Росії

За словами Зеленського, якщо Росія заявляє, що вона підтримує мінські перемовини і нібито не збирається нападати на Україну, то вона може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова.

Для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? У чому задоволення, що хтось боїться? Ми не боїмось. Володимир Зеленський Президент України

"Навіщо така кількість військових, навіщо проводити так часто навчання. Яке навчання? Вони ж кажуть, що все вміють, що у них потужна армія. Навіщо навчання саме тут, чому на цих кордонах?", – наголосив президент.

Як підкреслив політик, велике накопичення військ – це великі ризики.

Ви ж розумієте, що це ризики. Це дійсно небезпечно. Тому що ми ж багато років у цьому,

– додав він.

Брифінг Володимира Зеленського: дивіться відео