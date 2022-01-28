Навіщо збиратися у Сочі, на лижах кататися, – Зеленський хоче серйозних перемовин з Путіним

Володимир Зеленський відреагував на запрошення Кремля приїжджати у Москву, Сочі, Санкт-Петербург. Президент не розуміє, чому російський лідер пропонує те, що не дасть результату.

Про свою реакцію на запрошення у Росію Володимир Зеленський розповів під час розмови з іноземними ЗМІ 28 січня. На ній глава держави відповідав на запитання про можливе загострення зі сторони Москви.

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Зеленський не розуміє запрошення Кремля

Володимир Зеленський прокоментував запрошення очільника міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Воно звучало так: якщо президент України хоче домовлятися, то хай приїжджає. Однак про Донбас там говорити не бажають.

Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб вона не погодилася. Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина,

– зазначив президент України.

За його словами, представник Кремля не має чим зайнятися, бо пропонує те, що не дасть жодного результату. Зеленський назвав його поведінку цинізмом вищого рівня. Він також наголосив, що не може не говорити про Донбас, коли весь світ про нього говорить.

На завершення він додав, що хоче зустрітися з Володимиром Путіним та не боїться жодного формату перемовин. "Але навіщо мене запрошувати в Сочі, щоб я що, на лижах покатався", – запитав глава держави. У відповідь він запропонував побачитися в Одесі та покупатися в морі.

Український лідер висловив пропозицію хоча б почати вирішувати питання Донбасу, зокрема, обміну полоненими. Він також закликав Росію перестати намагатися весь час когось поламати та підкорити собі.

Лавров запросив українського лідера в Росію: що відомо

У Кремлі знову прокоментували ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Кажуть, що готові прийняти українського лідера, однак не для розмов про Донбас.

Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров пропонує українську президенту приїхати у Москву, Санкт-Петербург або Сочі.

Зеленський відповів на запрошення Лаврова: дивіться відео