Навіть 2 сучасних винищувача F-22 змогли би переламати хід війни у повітрі, – військовий експерт

Потреби та постачання зброї до українських захисників еволюціонував. Адже спершу партнери та союзники постачали для ЗСУ партизанську зброю, як от Javelin, то сьогодні вже стоїть питання про надання чи покупку авіакомплексів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що найімовірніше потужні американські винищувачі нас таки дійдуть, питання лише у часі.

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Надсучасні літаки F22 передбачені лише для американського використання, але навіть дві такі машини змогли б переламати хід війни на нашу користь,

– переконаний військовий експерт.

Петро Черник пояснює, що наступна модель літака F-35 – полегшений клон F22, але навряд нам і його передадуть, хоча такі модифікації вже доступні до продажу.

А от літаки F-16 чи навіть F-15, стануть нам цілком прийнятними і потрібними. І на мою думку, "вудочку" вже кинули, пояснює експерт Черник.

"Якщо ви звернули увагу на слова міністра оборони сьогодні, то там в самому кінці є інформація про те, що "ми дивимося у бік авіаційних комплексів і нас цікавлять засоби радіоелектронної боротьби", – додає фахівець.

Це важливо, адже аби авіація працювала по справжньому ефективно, нам вкрай важливо "придушувати" вороже ППО,

– додає Черник.

За словами військового експерта, самої авіації сьогодні замало, вона має йти у комплексі із засобами радіоелектронної боротьби.

У Міноборони розповіли про зброю від західних союзників

Станом на зараз вже вдалося забезпечити ЗСУ понад 150 артилерійськими платформами 155-міліметрового калібру. Запаси таких снарядів переважають на 10% запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. Європейські снаряди значно ефективніші та точніші, тому у них менший розхід.

Українська армія отримала понад пів сотні гармат інших важливих калібрів. Снаряди до них становлять вже 75% від того, що було станом на початок повномасштабного вторгнення, зазначили у Міноборони України.

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Міжнародні партнери також передали десятки одиниць радянських РСЗВ та боєприпаси до них, сотні мінометів. Крім того, ЗСУ отримали багато танків та іншої бронетехніки СРСР.

Також різні держави передали Україні близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound).

До цього варто додати і важливі ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan), гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR), безпілотники тощо.

Детально про темпи надання Україні зброї та що потрібно ЗСУ зараз – дивіться відео із експертом Черником