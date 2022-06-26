Навіть без паспортів: Україна розробляє маршрути з Естонії та Латвії для депортованих українців

Депортовані українці зможуть повернутись в Україну. Їх впускатимуть навіть без паспортів.

Відповідну інформацію Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини". Про це міністерка сказала 25 червня – на 122 день війни, яку Росія почала проти України.

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Депортовані українці зможуть повернутись в Україну

Три четвертих людей від усієї кількості тих, хто пройшли ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну,

– розповіла Верещук.

Додала також, що зараз вони розробляють маршрути за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів.

Адже паспортів у цих людей просто не має, тому що російські окупанти їх відбирають у фільтраційних таборах.