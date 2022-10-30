Навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим: військові показали всю суть росіян

Мародерство для армії Путіна – вже традиція. Окупанти крадують у мирних українців все, що тільки можна винести. Зокрема, електрочайники, пральні машинки, унітази, навушники, вебкамери та навіть спідню білизну.

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів російські військові несли награбоване у мішках. Відповідне фото показали українські захисники.

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Одне фото демонструє всю суть російської армії

На оприлюдненому фото декілька російських загарбників ідуть вулицею одного з тимчасово окупованих населених пунктів. На спині кожного окупанта велетенський білий мішок, ймовірно, вщент набитий викраденими в місцевих жителів речами.

Таку картину наші захисники зафіксували під час розвідки місцевості. Мародери навіть не ховалися та тягли мішки з награбованим прямо серед білого дня.

Одне фото, що демонструє всю ницу суть російських окупантів,

– підкреслили воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Загарбники несуть крадене в українців майно / Фото 8 полку спецпризначення ССО

Як окупант вкрав вебкамеру та показує реаліті-шоу

Раніше блогер Ян Гордієнко розповів, як будинок його друзів у Лимані обікрали російські солдати. Зокрема, бурят виніс камеру відеоспостереження.

Вже незабаром, 11 жовтня, українські господарі побачили справжнє шоу. Чи то загарбник сам привіз камеру додому, чи то передав її, але тепер камера транслює все, що відбувається у будинку бурята.

Тож українці можуть спостерігати за російським реаліті. Епічне відео цієї історії дивіться у нашому матеріалі.

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