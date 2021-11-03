Навіть з паспортом-книжечкою: у Дії спростять отримання COVID-сертифіката

Отримати сертифікат про вакцинацію у додатку Дія стане ще легше. Аби його згенерувати, достатньо буде мати лише паспорт-книжечку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відповідний допис з'явився у його телеграмі 2 листопада.

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Отримання сертифіката про вакцинацію: що змінилося

Раніше згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія могли лише ті, в кого є ID-паспорт або закордонний біометричний. Натомість тепер це стане можливо й для українців зі звичайним паперовим паспортом.

Міністр цифрової трансформації пояснив, що раніше така можливість була лише на порталі – за умови, що лікар вніс коректно усі дані. "Сьогоднішнє оновлення показало добрий результат при тестуванні", – відзначив він.

Інші важливі оновлення у Дії

Нещодавно Дія вже спрощувала отримання COVID-сертифікату. Тепер цей документ можна згенерувати без підтвердження через Photo ID. Це означає, що українцям більше не доведеться крутити головою та кліпати в камеру.

Крім цього, на початку листопада у Дії з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів. Щоправда, поки у тестовому режимі. Наразі доступні результати аналізів лабораторій "ДІЛА", "Ескулаб", "Смартлаб" і "Дніпролаб".

"ДІЛА", "Ескулаб", "Смартлаб" і "Дніпролаб". Водночас вже найближчим часом в Україні запровадять сертифікат, який засвідчуватиме одужання від коронавірусу COVID-19. Згенерувати документ у Дії можна буде через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.