Навіть під загрозою тюрми: жителі окупованого Донбасу закликають земляків не йти до росармії

Російський ворог продовжує мобілізацію мешканців так званих "Л/ДНР" до лав своєї армії. Окупанти хочуть, щоб вони допомагали їм у боях з Україною.

Чимало жителів тимчасово окупованих територій не піддаються таким діям російської армії, й нізащо не долучаються до них. Втім є й ті, найімовірніше, на тлі страху за власне життя, що готові стати на сторону ворога.

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Жителі окупованого Донбасу закликають не долучатися до російської армії

Одним із таких став бойовик так званої "ДНР". За словами чоловіка, його насильно мобілізували 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вже згодом, без жодної підготовки, "ополченця" кинули у бій, в якому йому вдалося вижити. Він потрапив в український полон, оскільки російські командири кинули своїх солдатів, як тільки запахло небезпекою. Нічого дивного, хоча, а як же "друга армія світу своїх не кидає". Здається, щось пішло не так!

Служба безпеки України провела розмову з ним, в якій він закликав своїх земляків не долучатися до російської армії. Мало того, каже, не слід робити цього навіть під загрозою в'язниці.

Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят амбиций путина. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму,

– говорить він.

Очевидно, тоді йому не вистачило сміливості відмовити окупантам. Втім, підкреслив, що зараз обрав би "сісти в тюрму".

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