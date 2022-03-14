Навіть російська пропаганда вже не спроможна замовчувати втрати у війні, – Резніков

Україна 19 день обороняється від повномасштабного російського вторгнення. Пропагандисти Путіна вже не можуть приховувати всю правду.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що наші захисники та захисниці щодня завдають загарбникам значних втрат. У десятках міст та сіл Росії наразі тривають поховання тих, хто наважився піти війною проти України.

Зверніть увагу Російська пропаганда використовує технологію дзеркального повідомлення

ЗСУ демонструють високий професіоналізм

"Навіть тотальна пропаганда вже не може замовчати ці втрати. У ці дні особливо відчувається, як змінилася наша країна за 8 років війни", – написав Олексій Резніков.

Міністр оборони України зазначив, що наразі наші Збройні Сили демонструють не тільки відвагу та героїзм, але й високий професіоналізм.

Вся країна підтримує своїх воїнів. Усі бачать, що на суходолі наша армія – серед найкращих у світі і найсильніша у Європі,

– заявив Резніков.

Зауважте, що російська пропагандистська машина працює на повну, проте рупори Кремля не витримують наслідків провалених планів Путіна. Зокрема, зовсім змінилась риторика одного з головних пропагандистів Кремля Володимира Соловйова, який фактично заявив, що у перемогу Росії не вірить.