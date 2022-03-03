Навіть свої відцуралися: Іллю Киву вигнали з фракції ОПЗЖ

Втеча Іллі Киви з України та його виступи на телебаченні окупанта нікого не здивували. Навіть в ОПЗЖ вже зрозуміли, що такого баласту треба позбуватися.

Скандальний депутат Ілля Кива довго кликав Росію в Україну. Перед нападом окупантів на нашу країну він втік в Іспанію, а 24 лютого заявив, що "Україні треба звільнення, а українці, білоруси та росіяни – один народ".

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Нещодавно Кива також з'явився в ефірі пропагандистських каналів окупантів.

Виключення з фракції

Фракція ОПЗЖ, яка раніше "прославилася" своїми проросійськими поглядами, зрозуміла, що Ілля Кива токсичний навіть для них. У фракції прийняли рішення вигнати Киву зі своїх рядів.

Тепер політичну кар'єру Киві доведеться будувати в ізольованій від світу Росії. Втім, після краху держави-агресора навряд чи його там будуть дуже радо вітати.

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