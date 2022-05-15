Навіть якщо буде мир: у США не вірять, що Путін зможе "повернути собі репутацію", – Квін

Президент Росії Володимир Путін буквально знищив свою репутацію після того, як розв'язав війну в Україні. Він зробив з себе ізгоя на світовій арені.

Про це розповіла Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал. Так вона відповіла на питання журналіста, чи зможуть коли-небудь представники міжнародної спільноти знову потискати руку Путіну.

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Путін – серед найгірших автократів усіх часів

Крістіна Квін вважає, що Путін не зможе повернутися до статусу, який у нього був раніше. Він буквально увірвався в історію як один з найгірших автократів. Як з цього вийти – важко уявити. Адже зараз Путін "в одній лізі" з лідерами КНДР Кім Чен Ином, Сирії – Башаром Асадом та Ірану – Алі Хаменеї.

Я б не хотіла зараз припускати, хто потисне йому руку, а хто – ні. Але зараз важко повірити, що він зможе повернутися до статусу, який мав до того. Бо зараз люди бачать, хто він такий. Те, що він робить, – неприйнятно, – зазначила Квін.

За її словами, навіть якщо війну в Україні вдасться завершити мирною угодою, навряд чи Путін зможе повернути собі репутацію як Сполучених Штатів, так і інших держав. Він буквально вчинив воєнні злочини. А такі речі неможливо ігнорувати.

"Світ побачив, що трапилося. Ми вже визначили, що він чинив воєнні злочини. Він накоїв жахливі речі, які бачив увесь світ. І я не знаю, як хоч хтось зможе сказати: "О, ми це зігноруємо. Та будемо працювати з цією людиною". Такого більше не буде. Чи є таке місце, куди б він приїхав, і там вважали б його життєздатним світовим лідером? Мені таке складно уявити, – наголосила Крістіна Квін.

Чому США не вводили санкції проти Росії ще до війни

За словами Крістіни Квін, санкції "на випередження" не змогли б відмовити Кремль від повномасштабного вторгнення до України. У США вважають, що обмеження варто вводити як "покарання". Тому запроваджувати санкції за речі, які ще не зробили, неправильно. Це нібито не дасть потрібного ефекту.

Ще одна причина – потрібно було ретельно працювати з європейцями, щоб переконатись, чи вони також введуть санкції проти Росії.

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