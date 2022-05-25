Навіть, якщо пів світу нападе: Кулеба назвав питання, за якими Україна не піде на поступки
Джерело:Daily Sabah
Україна ніколи не відмовлялася від продовження переговорів із Росією, але відкрито завляла, що не прийматиме "російські ультиматуми". До того ж є питання за якими наша країна не піде на компроміс за жодних умов.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, таких пунктів наразі існує 3. Попри це він додав, що наша держава планує якнайшвидше перемогти у війні проти Росії.
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3 пункти, за якими Україна не піде на компроміс з Росією
Так, Дмитро Кулеба заявив, що після зустрічі у Стамбулі українська сторона побачила, що Росія продовжує висувати ультиматуми та не готова до вирішення. Також коли Росія посилила наступ на Донбасі, Україна мала можливість побачити, що росіяни не планують обирати мир, для них важливіша війна.
Через це глава МЗС підкреслив, що існує 3 питання, на які Україна ніколи не погодиться.
Навіть якщо півсвіту нападе на нас і змусить піти на поступки, ми цього не зробимо,
– пояснив міністр.
Серед цих пунктів:
- територіальна цілісність України;
- російські солдати мають повністю залишити територію України;
- український народ, а не Росія, визначатиме зовнішню політику України.
Крім того, Кулеба сказав, що їхня мета – "якнайшвидше завершити війну перемогою України".
Кулеба назвав 3 фактори, які допоможуть Україні перемогти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав 3 чинники, які можуть наблизити нашу перемогу у війні з Росією. Серед них – отримання Україною статуса кандидата у члени ЄС. За його словами, надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року зможе приблизити її до перемоги у війні з Росією.
За словами міністра закордонних справ України, три фактори можуть змінити ситуацію на краще:
- Економічний: жорсткі санкції проти Росії
- Військовий: постачання важкого озброєння Україні
- Політичний: надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
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