Навіть збирають підписи: мешканці Донеччини просять НАТО закрити небо

Російські вбивці продовжують атакувати українців із повітря, адже НАТО досі відмовляється запроваджувати безпольотну зону. Донеччина теж доєдналась із проханням про закрите небо.

Українські області вже створили своєрідний флешмоб із проханням до Північноатлантичного альянсу. Підтримує ініціативу і Донецька область.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Донеччани масово записують відео та збирають підписи

Зокрема, із закликом від донеччан звернувся Павло Кириленко – голова Донецької обласної держадміністрації. Він нагадав, як окупанти цинічно знищують мирні міста Донеччини своїми літаками.

Армія Росії розуміє, що у неї немає шансів у наземних бойових операціях. Усе це можна зупинити, якщо закрити небо,

– наголосив Кириленко.

Кириленко разом із мешканцями звернувся до НАТО: дивіться відео

Чимало мешканців Донецької області записали відповідні відео із вимогою про запровадження безпольотної зони. Просять діти, пенсіонери та цілі сім'ї з різних куточків Донеччини:

"Прошу НАТО закрити небо над Україною. Я не хочу війни";

"Нам не потрібен "русский мир", який руйнує наші міста";

"Нас закидують бомбами і ракетами";

"Врятуйте наших дітей".

Цікаво, що певні громади Донеччини навіть почали збирати підписи за запровадження безпольотної зони. Люди підписуються за ініціативу по різних селах.

Донеччани збирають підписи за закриття неба / Фото 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!