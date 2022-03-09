Навіть землю не потрамбуєш: селяни шукають способи використання покинуто техніки окупантів

Російські окупанти кинули десятки одиниць своєї бойової техніки та спробували врятувати життя втечею або здачею в полон. Багато ворожої техніки опинилося у руках селян, але навіть у господарстві користі з неї мало.

Втеча зі своїх бойових машин у надії зберегти життя вже стала для російських окупантів буденністю. Багато танків опинилося в рука селян, але використати їх у господарстві не вийде.

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Що робити з покинутими танками

Я розповіли самі аграрії, техніка російських окупантів потребує багато палива, а в Україні вже давно користуються енергоефективними машинами. Машини "передової армії" не підійдуть для жодних аграрних потреб, їх доля – брухт.

Втім, навіть з того брухту можна взяти користь. Двигуни з танків можна використовувати як дизельні генератори, щоб виробляти електроенергію. Також якщо танк зламаний, не варто поспішати палити його – деякі деталі можна полагодити та віддати техніку для ЗСУ, щоб бити окупантів їхньою ж зброєю.

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