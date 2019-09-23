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      Навіть на відсоток не поступимось, – помічник Зеленського про Росію і мир на Донбасі

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      У Зеленського наголосили, що не поступляться Росії в переговорах
      У Зеленського наголосили, що не поступляться Росії в переговорах / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський не піде на те, щоб зрадити довіру своїх виборців. Тому для того, аби досягти миру на Донбасі, Україна точно не допустить втрати територій.

      Над нинішньою позицією української сторони у переговорах з Росією працює велика кількість експертів, про це розповів помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню LB.ua.

      Думка: У Зеленського обрали тактику, яка змушує Путіна йти на переговори, – експерт

      Єрмак зазначив, що у теперішньому вигляді мінські угоди він би не підписував. Однак над цим триває робота.

      Я розумію, що зараз найлегше критикувати, і що альтернативи їм не з'явилося. Але ми зібрали велику кількість експертів і, базуючись на тому, що вже існує, виробили свою позицію. Вона лежить в основі всього нашого переговорного процесу,
      – заявив він.

      Натомість глава держави має повну картину того, що відбувається Помічник президента наголосив, що Україна не збирається "нічого свого нікому віддавати".

      "Ми не збираємося поступатися ні 1 відсоток наших інтересів… Ми точно ніколи не допустимо федералізації нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми точно хочемо припинити війну. Ми точно хочемо реінтегрувати Донбас в Україні", – сказав Єрмак.

      Він також додав, що вихід "здивує в хорошому сенсі слова навіть найбільших скептиків".

      Знайте більше: Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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