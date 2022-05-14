Навколо було тотальне зло, – Зеленський у День пам'яті Праведників провів історичні паралелі

У світі 14 травня відзначають День пам'яті Праведників, які рятували євреїв у часи Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський провів історичні паралелі із сьогоденням.

Під час свого вечірнього звернення глава держави зауважив, що в Україні День пам'яті Праведників вперше відзначили торік. Загалом 2659 наших співгромадян отримали звання Праведників народів світу.

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Українці продовжують рятувати людей від окупантів

Зеленський розповів, що Україна – четверта у світі за кількістю Праведників – людей, які ризикували своїм життям, життям своїх рідних, однак все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів.

Рятували дітей, дорослих, цілі родини. Кожна з таких історій порятунку вражає. Вражає сміливістю, бо навколо було тотальне зло, а люди все одно зберігали добро у своєму серці. Вражає вірою в те, що людяність все одно переможе попри тодішню окупацію та силу нацистів,

– зазначив президент.

Глава держави додав, що Праведники були в усіх регіонах України – від Закарпаття до Криму, від Одеси до Харкова.

"І ще далеко не про всі історії порятунку ми знаємо. Було багато й тих, хто просто не встиг розповісти, завдяки кому зберіг життя. Рятували й зовсім маленьких дітей, які просто не могли розуміти, що насправді з ними відбувається", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що усі українці повинні завжди згадувати, що в нашого народу є такі Праведники й що навіть у найтемніших обставинах знаходяться люди, які несуть світло.

"Саме таке прагнення до добра ми бачимо й зараз в українців і українок, які допомагають рятувати людей від окупантів, від таких самих нацистів", – заявив президент.

Зеленський підсумував, що вдячний усім журналістам та небайдужим людям, які документують сучасні історії порятунку та фіксують для всіх поколінь українців, через що доводиться пройти нашій державі та як люди проявляють свої найкращі якості, рятуючи інших – знайомих і незнайомих, рідних і чужих, дітей та дорослих.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: