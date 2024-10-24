Навколо Києва під час тривоги виявили близько десятка дронів
Джерело:КМВА
Росіяни з вечора атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під загрозою ворожого удару перебувала і столиця.
Там під час тривоги виявили близько десятка дронів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
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Київ був під атакою "Шахедів"
Чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на Київ з початку жовтня! Вже звично для ураження мирного цивільного міста ворог застосував БпЛА,
– йдеться у повідомленні адміністрації.
За даними КМВА, ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед" по столиці з території Курської області, на столицю БпЛА противника заходили переважно з північного і північно-східного напрямку. Повітряну тривогу у Києві протягом ночі оголошували тричі, вона тривала майже 6 годин загалом.
"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", – повідомляє місцева влада, зазначаючи, що точну кількість пізніше повідомлять у Повітряних силах.
Станом на зараз жодної інформації стосовно постраждалих або пошкоджень інфраструктури не надходило. Водночас дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Наразі в області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога.
На тлі цього існує ймовірність повторного оголошення повітряної тривоги для столиці. "Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення й у разі небезпеки користуватися укриттями. Бережіть себе!", – резюмував Попко.
До слова, кілька годин тому по ворожих дронах-камікадзе в Києві та області працювала протиповітряна оборона.