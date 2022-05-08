Навколо Зміїного розгорнулися справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, – ЗСУ

Біля острова Зміїний точаться запеклі бої українських героїв з російськими окупантами. Просто зараз до битви залучено десятки літаків.

Острів Зміїний перетворюється на епіцентр активних бойових дій. Наші герої роблять усе можливе, щоб вибити рашистів із нашої землі, звідки пролунало легендарне послання російському кораблю.

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Бої біля Зміїного

Останніми днями острів Зміїний став ще однією "гарячою" точкою зіткнення наших героїв з російськими окупантами. Воїни ЗСУ завдали ворогу кілька потужних ударів, внаслідок яких ворог зазнав великих втрат.

Як повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, просто зараз біля острова точаться справжні авіаційні баталії. Участь у повітряних боях беруть десятки літаків.

Наші герої повідомляють, що в акваторії Чорного моря росіяни зазнають втрат як у своїх "острівних" силах, так і на суднах.

Яка ситуація на острові Зміїний

Українські герої завдають потужних ударів по позиціях ворога на острові Зміїний та поблизу нього. Повідомляється, що нашим воїнам вдається нищити не лише особовий склад окупантів, а й техніку та артилерійські системи. Особливо майстерно наші воїни атакують ворога за допомогою Bayraktar TB2. Втрати ворога на острові такі великі, що наші воїни вже почали жартувати про "другу Чорнобаївку". Росіяни намагалися збрехати про свою перемогу, але відео наших героїв зі знищенням окупантів стало набагато яскравішою ілюстрацією того, що відбувається поблизу острова.

Новини з фронту: останні події

На всій території України оголошено повітряну тривогу. В Одесі пролунали вибухи, усіх закликають залишатися в укриття до відповідного сигналу про те, що небезпека минула.

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про те, що забезпечення українських солдатів починає налагоджуватись. Проблеми наразі ще є, але все не так критично, як було на початку війни, коли не було навіть бронежилетів та шоломів.

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