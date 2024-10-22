"Сімейна пара" на службі ФСБ: як коригувальники ракетних ударів працювали на ворога

Пара агентів ФСБ затримана за передачу даних для ракетних ударів по Україні. Вони збирали дані про цілі під виглядом "подорожуючої сімейної пари".

Затримало двох агентів ФСБ, які наводили ракети по п'яти областях України – повідомляють у Службі безпеки України. Серед них Донецька, Київська, Чернігівська, Полтавська та Черкаська області.

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Як пара ФСБ наводила ракети

Одним із порушників виявився 27-річний рецидивіст, який був раніше наркоторговцем, з Краматорська та його спільниця – 34-річна співмешканка. Вони вийшли на представника ФСБ через телеграм-канали, де вони погодились на плату за збір даних.

Вилучення доказів співпраці агентів з Росією/ Фото: Служба безпеки України

Зверніть увагу! Під виглядом "пари, що подорожує", зловмисники збирали координати для російських ракет і дронів. Також вони відстежували роботу ППО і повідомляли про наслідки атак. Під час своїх поїздок вони орендували квартири з видом на потенційні цілі. Там, у вікнах житла, вони встановлювали телефони для онлайн-трансляцій окупантам.

СБУ викрили їхню діяльність та задокументувавши їх злочини, затримали в Краматорську. Їм висунуто звинувачення в державній зраді, за що загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.