Навоювалися: російські окупанти на Чернігівщині готові скласти зброю і здатися у полон

Войовничість російських окупантів після "теплої зустрічі" українськими героями різко падає. Вороги у надії зберегти собі життя піднімають білий прапор та здаються у полон.

ЗСУ дають віддану та хоробру відсіч російським окупантам. За декілька днів в Україні російська армія зазнала надзвичайно великих втрат, а відважні українські воїни продовжують активно знищувати ворога та його техніку.

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Окупанти більше не хочуть воювати

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, морально-психологічний стан солдат ворога перебуває на дуже низькому рівні. Відсутність забезпечення, роль гарматного м'яса та шалений опір українських воїнів та населення ставить їх перед вибором "полон або смерть".

Помирати у наступі на Україну вже хочуть не всі окупанти, тому рішення скласти зброю набирає в них все більшої популярності. Наприклад, біля села Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон.

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