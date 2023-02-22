Бояться за життя диктатора: біля "Лужників" встановили установку ППО

У Москві стартував масштабний пропагандистський концерт на стадіоні "Лужники", У місці, де виступав бункерний диктатор, встановили систему ППО.

Російські ЗМІ стверджують, що систему ППО помітили на Воробйових горах – навпроти "Лужників".

Дивіться також Сатанинський бал з Путіним: до "Лужників" у Москві зганяють людей на концерт і воєнний шабаш

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв підтвердив, що на оприлюднених у мережі кадрах засвітився комплекс "Панцир-С1".

"Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування.

За словами Левієва, раніше про наявність ППО поруч з "Лужниками" він не чув, але такі самі системи вже раніше встановили у:

Ново-Огарьово біля резиденції Путіна,

на даху будівлі Міноборони,

на даху офіс-центру неподалік Кремля.

Засновник Conflict Intelligence Team припустив, що розміщення ППО під час подібних заходів у Москві, ймовірно, стало нормальною практикою.

Навпроти "Лужників" помітили установку ППО: дивіться відео

У середу, 22 лютого, на стадіоні "Лужники" в Москві окупанти запланували великий концерт-мітинг до роковин вторгнення. Туди вже зігнали масовку.

Між виступами військових та артистів ведучі виголошують патріотичні промови, періодично лаючи країни Заходу. Тепер, крім тез "своих не бросаем", лунають слова "ми всі з вами однієї крові".