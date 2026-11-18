Президент Польщі Кароль Навроцький на 80-річчя Дональда Трампа подарував йому розкішне крісло з бурштином. Цей презент тримали в таємниці навіть від польського МЗС та частини канцелярії президента.

Про несподіваний подарунок для американського лідера повідомили журналісти RMF24 та TVN24. Глава польської держави особисто привітав ювіляра під час візиту до Вашингтона, де взяв участь у святковому банкеті та гала-вечорі біля Білого дому.

Що відомо про загадковий сувенір?

Під час тих урочистостей керівник президентського управління міжнародної політики Марцін Пшидач підкреслював, що політики провели переговори щодо безпеки та присутності американських військових у Польщі.

Тоді ж представники канцелярії оголосили про намір вручити два пам'ятні дарунки.

Першим подарунком стала мармурова дошка від імені польського народу, яку запланували розмістити на тріумфальній арці у Вашингтоні до 250-ї річниці заснування США.

Водночас інформацію про другий презент тривалий час не розголошували публічно, зробивши її таємницею навіть для частини співробітників президентської адміністрації.

Трон від відомого майстра

Як з'ясували розслідувачі, другим секретним сюрпризом виявилося розкішне крісло з коштовними бурштиновими інкрустаціями. Його виготовив майстер Луцян Мірта, який уже мав досвід співпраці з польською президентською канцелярією за часів Анджея Дуди.



Бурштиновий трон / Якуб Шимчук / KPRP

Польська сторона продовжує активно розвивати контакти з американською адміністрацією. Зокрема, Варшава очікує виконання домовленостей щодо створення нової постійної бази військових США, яка має отримати назву "Форт Трамп".