Найбільша нафтопереробна компанія Індії відмовилась від російської нафти
12 квітня 2022 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Індійська компанія IOC виключила зі свого останнього тендеру кілька сортів нафти, які вирізнялися високим вмістом сірки. Серед них – російську Urals.
За даними ЗМІ, індійська компанія відмовилася від Das, Eugene Island, Thunder Horse і Urals. Загалом упродовж тижня IOC проводить два тендери для відвантаження у травні – червні.
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Новий пакет санкцій ЄС може містити "нафтові варіанти"
- Наразі ЄС працює над шостим пакетом санкцій проти Росії.
- Вочевидь, він включатиме обмеження на імпорт російської нафти чи навіть ембарго.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод наголосив, що тиск на Росію потрібно посилити.
- Тим часом глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс зауважив: шостий пакет включатиме "нафтові варіанти".
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