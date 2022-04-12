Найбільша нафтопереробна компанія Індії відмовилась від російської нафти

12 квітня 2022 , 19:09
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Джерело:

Reuters

Індійська компанія IOC виключила зі свого останнього тендеру кілька сортів нафти, які вирізнялися високим вмістом сірки. Серед них – російську Urals.

За даними ЗМІ, індійська компанія відмовилася від Das, Eugene Island, Thunder Horse і Urals. Загалом упродовж тижня IOC проводить два тендери для відвантаження у травні – червні.

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Новий пакет санкцій ЄС може містити "нафтові варіанти"

  • Наразі ЄС працює над шостим пакетом санкцій проти Росії.
  • Вочевидь, він включатиме обмеження на імпорт російської нафти чи навіть ембарго.
  • Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод наголосив, що тиск на Росію потрібно посилити. 
  • Тим часом глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс зауважив: шостий пакет включатиме "нафтові варіанти".

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Автор: Мар'яна Бекало