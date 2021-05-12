Найбільша єврейська організація України підтримала будівництво меморіалу в Бабиному Яру

Об'єднана єврейська община України заявила, що підтримує будівництво меморіалу в Бабиному Яру. Окрім того, вона закликає лідерів єврейських організацій України також підтримати проєкт.

Водночас в організації заявили, якщо питання не вирішиться найближчим часом, існує високий ризик, що в Бабиному Яру меморіальний комплекс не побудують ніколи.

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Заява єврейської общини

В організації зазначили, що питання меморіалізації всесвітньо відомої трагедії Бабиного Яру має високий пріоритет важливості та вимагає негайного просування з максимальним рівнем підтримки, який є в суспільстві.

"Деякі громадські організації, без усіляких підстав імітуючи думку всієї єврейської громади України, перешкоджають будівництву меморіального центру в Бабиному Яру", – заявили в організації.

Окрім того, що ОЄОУ підтримують проєкт та закликають лідерів єврейських організацій України підтримати будівництво, вони також починають збір відповідних листів.

Об'єднана єврейська община України заявляє про повну підтримку будівництва Меморіалу пам'яті в Бабиному Яру Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр",

– заявили в Об'єднаній єврейській общині.

Коротка передісторія будівництва меморіалу в Бабиному Яру