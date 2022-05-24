Найбільша поразка Росії: цей військовий провал Путіна увійде в історію

Штурм Маріуполя та "Азовсталі" став військово-політичною поразкою Путіна: окупанти на три місяці загрузли в місті, що загальмувало їхній наступ на Донецькому й Луганському напрямках. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Попри те, що росіянам зрештою вдалося встановити контроль над Маріуполем, штурмова операція назавжди закарбується в історії РФ, як найбільший військовий провал. Героїзм українських захисників – безпрецедентний, зважаючи на співвідношення сил сторін.

Читайте У Росії багато хто чекає зручної нагоди, щоб одягнути вишиванку і закричати: "Слава Україні"

Героїзм українських воїнів та провал Росії

Навіть якщо вірити російській інформації, що на "Азовсталі" перебували 2,5 тисячі українських бійців, уявіть собі рівень протистояння з російською окупаційною машиною.

За даними американської розвідки, власне захисниками "Азовсталі" були скуті від 17 до 20 тисяч російських бойовиків, які брали безпосередню участь в операціях на території Маріуполя. Тобто співвідношення сил було щонайменше 1 до 8.

Мовиться про те, що на території міста були фактично заблоковані до 17 батальйонно-тактичних груп РФ, які протягом трьох місяців не могли зламати героїчний спротив українських бійців. Це військова і політична поразка Росії, і в Москві це прекрасно розуміють.

Українські воїни героїчно боронили Маріуполь від путінської армії / Фото пресслужби полку "Азов"

Важливо Виглядають однаково абсурдно: що не так із репортажами з окупованих місць в Україні

Як Україна виграла час

Героїзм захисників "Азовсталі", серед яких були представники полку "Азов", 36-ї бригади, прикордонної служби, Нацгвардії, Нацполіції тощо. Саме їхні мужні та злагоджені дії не дали росіянам перекинути свої підрозділи на Донецький та Луганський напрямки, що дозволило Україні виграти час.

Це дало змогу ЗСУ побудувати ешелоновану лінію оборони на Донеччині та Луганщині. І невипадково російські війська третій місяць поспіль не можуть вийти на адміністративні кордони цих областей.

Крім того, оборона Маріуполя дала можливість Україні виграти час для переоснащення військ новітніми зразками іноземної техніки, переведення економіки на військові рейки, отримання міжнародної допомоги. І головне – дозволила провести масову евакуацію цивільного населення з територій Луганської та Донецької областей, а це – до 2 мільйонів осіб. Завдяки мужності наших військових, ці люди отримали шанс на порятунок.

Також звертаю увагу на риторику кремлівських високопосадовців.

Вже наразі лунають заяви, що російська армія воює з однією з найбільш професійних армій Європи. Ці заяви не можуть не тішити. Якщо раніше в Москві запевняли, що за три дні візьмуть Київ і будуть контролювати значну частину України, то після трьох місяців героїчної оборони Маріуполя вони змушені констатувати високу боєздатність ЗСУ і професійну підготовку наших воїнів.

Нагадаю, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів пришвидшити постачання зброї Україні.

Також цікаво – Друзі Путіна отримали шок, – Кравчук про виступ Зеленського у Давосі: дивіться відео