Найбільша спроба насильницького проникнення, – Польща про колони мігрантів біля кордону

Вранці 8 листопада сотні мігрантів прямували до польського кордону зі сторони Білорусі. У Варшаві назвали ситуацію найбільшою спробою насильницького проникнення у країну. А польський прем'єр-міністр скликав екстрене засідання антикризового штабу.

Після появи інформації про велику кількість біженців на кордоні ситуацію в ефірі радіо прокоментував заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик.

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Польща висловилася про колони мігрантів біля кордону

За словами Вавжика, зі сторони білоруського кордону "є бажання спричинити великий інцидент, бажано з пострілами та смертями".

Готувалася велика провокація на кордоні Кузниця – Білосток (прикордонний пункт на польській стороні – 24 канал). Схоже, буде спроба силового перетину кордону,

– наголосив заступник міністра.

Вавжик запевнив, що польські служби готові до такого розвитку подій і відреагують адекватно.

Водночас речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Зарин заявив, що розпочалася найбільша спроба насильницького в'їзду в Польщу.

За словами Зарина, колони біженців очолюють білоруські силовики. Сформована ними група мігрантів складається переважно з молодих чоловіків.

Прем'єр скликає засідання антикризового штабу

Через критичну ситуацію на кордоні 8 листопада, о 13:00 відбудеться засідання антикризового штабу. У ньому візьмуть участь прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, віцепрем'єр, глава Міністерства закордонних справ Польщі та очільник Міністерства національної оборони.

Кордон Польщі – це не просто лінія на карті. За нею пролилася кров покоління поляків. Цей кордон є священним,

– написав у мережі Моравецький.

Він додав, що перед обличчям загрози охорона кордону має бути чимось абсолютно очевидним.

Сотні біженців біля кордону Польщі: що відомо

Нелегальні мігранти продовжують перетинати білорусько-польський кордон. Однак вранці 8 листопада ситуація загострилася – на межі двох держав помітили сотні людей з рюкзаками.

Вони прямували до пункту пропуску "Брузгі".

У прикордонній службі Польщі повідомили, що від початку 2021 року вони зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Більшість, приблизно 17 тисяч, відбулися у жовтні, 7,7 тисячі – у вересні, понад 3,5 тисячі – у серпні.

Сотні мігрантів прямують на кордон з Польщею: дивіться відео