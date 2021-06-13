Найбільша в Європі: Запорізька АЕС відключила енергоблок

Енергоблок №4 Запорізької АЕС довелося відключити від енергосистеми та вивести у холодний резерв. Це зробили у зв'язку з балансовими обмеженнями.
Енергоблок відключили 13 червня о 6:02. Перед цим його розвантажили, як того вимагають відповідні регламентні процедури.
Читайте також Апокаліпсис у Запоріжжі: шокуючі фото та відео страхітливого природного явища
Яка ситуація на АЕС
- Наразі продовжують роботу енергоблоки №1, №2 та №2. Сумарна потужність генераторів сягає 2 890 МВт.
- У Запорізькій АЕС запевнили, що зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.
- Водночас на енергоблоці №5 все ще триває плановий середній ремонт – йде його 44 доба.
- А на енергоблоці №6 впродовж майже 2 місяців проводять плановий капітальний ремонт.
Що відомо про радіаційний фон
Спеціалісти виміряли радіаційний фон на електростанції та у санітарно-захисній зоні. Мовиться про територію навколо АЕС радіусом 2,5 кілометра.Довідка. Він не перевищує 8 – 12 мікрорентгенів на годину. Такі показники відповідають природному радіаційному фону.
Запорізька атомна електростанція є не лише найбільшою у Європі, але й шостою за розмірами у світі. Вона працює з листопада 1984 року.
Де розташована ЗАЕС: дивіться на карті