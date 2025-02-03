Найбільше українці довіряють Залужному, Буданову й Усику, – опитування

Згідно з останнім соціологічним дослідженням "Соціально-політичні настрої українців", проведеним спільно "Діловою столицею" та "Нью Імідж Маркетинг Груп", лідерами суспільної довіри з-поміж українських політичних, державних і громадських діячів є Валерій Залужний, Кирило Буданов та Олександр Усик.

На думку політолога та блогера Олексія Голобуцького, така ситуація має цілком об’єктивне пояснення.

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Очолює рейтинг довіри екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний. Він посідає перше місце у рейтингу з показником довіри 72%. Друге місце утримує керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов – 62%. На третій позиції – професійний боксер Олександр Усик (60%), чий рейтинг довіри зріс на хвилі нещодавньої спортивної перемоги.

"Хоча Залужний продовжує лідирувати, його рівень довіри за останні десять місяців дещо знизився – з 75% у квітні 2024 року до 72% у січні 2025. Водночас рейтинг Буданова залишається стабільним – 62%. Як і раніше, ГУР проводить успішні операції на фронті та у ворожих тилах, що дає високу народну підтримку його керівнику. Станом на зараз розрив у рейтингу довіри між Залужним і Будановим становить всього 10%. Усік, який нещодавно захистив чемпіонський титул, увірвався до трійки лідерів із рейтингом 60%", – зазначив Голобуцький.

Водночас чинний президент Володимир Зеленський демонструє негативну динаміку за цим показником. Рівень довіри до нього знизився з 54% у квітні 2024 року до 49% у січні 2025 року.

"Причини такого падіння пов’язують з важкою соціально-економічною ситуацією в Україні, корупційними скандалами та недостатньою ефективністю владних структур. Громадяни покладають значну частину відповідальності за ці проблеми саме на президента, що негативно впливає на рівень його підтримки", – розповів політолог.

Він переконаний, що високий рівень довіри до військових, а також тенденція до зниження довіри до політиків свідчать про зміну суспільних настроїв.

Українці схильні підтримувати тих, хто безпосередньо впливає на безпеку та міжнародний імідж країни, та демонструють все більший градус критики до керівництва держави. Роль ЗСУ та розвідки у забезпеченні державної безпеки залишається критично важливою, тож громадяни довіряють тим, хто безпосередньо відповідає за захист країни. І це є цілком логічним у контексті повномасштабної війни. Крім того, у фокусі уваги українців традиційно перебувають топові спортивні події. Саме тому перемога Усика спричинила стрибок суспільної довіри до нього. Цікаво, як довго він протримається в рейтингу – проте це вже покажуть наступні опитування", – наголосив Олексій Голобуцький.