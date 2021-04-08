Найбільші порти України припинили роботу: ЗСУ проводить навчання військово-морських сил

Збройні сили України проводять масштабні навчання у Чорному морі. Через це декілька портів тимчасово припинили свою роботу.

Навчання провели 8 квітня 2021 року. Загалом роботу обмежили у 6 портах України.

До теми Україна готова дати відсіч: у ЗСУ провели масштабні навчання – фото, відео

Які порти тимчасово не працювали

За інформацією диспетчерської служби, тимчасово не працювали такі порти:

"Херсон";

"Ольвія";

"Чорноморськ";

"Одеса";

"Південний";

"Миколаїв".

Також лоцманське проведення було обмежене у каналі Бузько-Дніпровського лиману та у Херсонському лимані. Водночас гирло Бистре у дельті річки Дунаю залишилось відкритим.

Навчання ЗСУ: останні новини

Лоцманське проведення – це послуга провідника суден, що полягає ущодо управління судном на окремих ділянках його шляху.