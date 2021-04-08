Найбільші порти України припинили роботу: ЗСУ проводить навчання військово-морських сил

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Збройні сили України проводять масштабні навчання у Чорному морі. Через це декілька портів тимчасово припинили свою роботу.

Джерело:

Адміністрація морських портів України

Навчання провели 8 квітня 2021 року. Загалом роботу обмежили у 6 портах України.

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Які порти тимчасово не працювали

За інформацією диспетчерської служби, тимчасово не працювали такі порти:

  • "Херсон";
  • "Ольвія";
  • "Чорноморськ";
  • "Одеса";
  • "Південний";
  • "Миколаїв".

Також лоцманське проведення було обмежене у каналі Бузько-Дніпровського лиману та у Херсонському лимані. Водночас гирло Бистре у дельті річки Дунаю залишилось відкритим.

Довідка. Лоцманське проведення – це послуга провідника суден, що полягає у наданні капітану рекомендацій щодо управління судном на окремих ділянках його шляху.

Навчання ЗСУ: останні новини

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