Найбільші українські патріоти поширювали фейк про Медведчука

Віктор Медведчук залишається під домашнім арештом, а фейкова новина про його звільнення стала прикладом використання найгірших російських пропагандиських кліше. Щоправда, зробили це люди, які намагаються бути найбільшими українськими патріотами.

Днями відбулося чергове засідання суду в першій справі Медведчука про заволодіння українським шельфом.

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Після цього в медіа з'явилося повідомлення, що в цій справі суддя поміняв Медведчуку запобіжний захід на домашній арешт. Однак при цьому в другій справі, яка стосується завезення вугілля від сепаратистів ОРДЛО, він і далі залишився під домашнім арештом, тобто нічого в його житті не змінилося.

Рупор неправди

Рупором цієї неправди став Тарас Березовець, який є ведучим на телеканалі Петра Порошенка "Прямий" і при цьому політтехнологом, який перейшов до нього працювати зі штабу Андрія Клюєва, якого Березовець захищав до останніх днів падіння режиму Віктора Януковича.



Тарас Березовець розповсюдив неправду / Фото AgroPolit

Вслухайтеся в пафосну цитату псевдопатріота: "Зеленский может сколько угодно имитировать патриотизм и борьбу с Кремлем, но факты говорят об обратном. Виктора Медведчука сегодня освободили от домашнего ареста под личное обязательство. И пока Байден больше печётся о безопасности Украины, чем сам президент Украины".

Сенцов "підхопив"

Далі цей фейк поширив, на жаль для мене, Олег Сенцов.

З одного боку прокуратура висуває проти Медведчука нові обвинувачення у держзраді та фінансування тероризму, а з іншого – суд пом'якшує йому запобіжний захід,

– написав він.

"І зараз відкритий ворог України замість того, щоб поїхати у в'язницю, буде знову ходити до Верховної Ради, щоб просувати там інтереси ворога. Як таке можливо на 8 році війни – мені взагалі не зрозуміло. Доки проросійські покидьки будуть мати можливість вільно пересуватися Україною та обиратися до парламенту, а судова мафія їх покривати", – зазначив у дописі Сенцов.



Олег Сенцов поширив фейк / Фото Getty Images

Я особисто написав Сенцову в коментарях, що він неправий.

"Олег, за КПК домашній арешт накладається максимум на пів року, і ці пів року добігли кінця, тому суддя змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання у першій справі про газові родовища. І вчинити суддя не міг інакше, бо це пряма норма КПК.

Однак Медведчук не буде ходити до жодного парламенту, тому що в другій справі про вугілля він має запобіжний захід домашній арешт. Тобто в житті Медведчука нічого не змінилося, по першій справі слідство вже закінчено і він знайомиться з матеріалами справи, після чого почнеться суд по суті висунутих обвинувачень", – пояснив я у коментарі.

Навіть це роз'яснення не змусило Сенцова виправити свій текст, що ставить під великий сумнів його неупередженість.

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Пом'якшень насправді нема

Хоча насправді жодних пом'якшень до Медведчука не сталося. Навпаки, правоохоронці ще затятіше розслідують справи, де він може фігурувати. Так, СБУ вручило підозри за ще одним епізодом, що стосується труби Медведчука.

Про що мовиться

Спецслужба викрила керівництво підприємства "Прикарпатзахідтранс", яке є власником труби, у масштабному забрудненні Закарпаття. Екології регіону завдано збитків на понад 34 мільйони гривень.

За даними СБУ, наприкінці 2018 року підприємство самовільно розпочало демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". Зокрема, демонтовано цистерни та близько 33 кілометрів трубопроводу. І це без жодної дозвільної документації.

Небезпечні відходи з цистерн закопували в ґрунт, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тисяч квадратних метрів земель. Частина з них – поблизу місцевого водозабору.

Колишньому головному інженеру компанії "Прикарпатзахідтранс" було повідомлено про підозру за статтями "службова недбалість", продовжуються слідчі дії за статтею "забруднення або псування земель".

Ще одна справа

Також Антикорупційний суд встановив часові рамки, щоб не було затягування по ще одній справі – проти експертки Ольги Конопліної, якій інкримінують допомогу в тому, щоб забрати в держави так звану "трубу Медведчука" (частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок") і передати її оточенню нардепа.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив прохання НАБУ і САП про пришвидшення передачі обвинувального акту до суду. З травня підозрюваного та адвокати знайомляться з матеріалами, але повільно.

Тому НАБУ і САП просили встановити їм кінцевий строк. ВАКС вирішив, що часу до 30 листопада буде достатньо. У грудні обвинувальний акт скерують до суду.

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Принизливий статус Медведчука

Насправді Медведчук за будь-яку ціну намагається змінити свій принизливий статус домашнього арешту. Для цього він навіть вдається до послуг одіозних політиків з Європи, які є прихильниками неонацизму.

Лише вдумайтеся в цей оксюморон, але це не вигадка!

Отже, один з телеграм-каналів сфотографував листування в партійному чаті ОПЗЖ.

Так, соратники Медведчука радіють, що вдалося привезти на суд члена Бундестагу Петра Бистроня. Таке ж радісне повідомлення вийшло і на сторінці ОПЗЖ: "Німецькі депутати зустрілися з головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком у нього вдома".

За підсумками навіть вийшов обурливий коментар Бистроня : "Те, що ми спостерігаємо тут, – це порушення закону, це абсолютно суперечить будь-якому правовому стандарту Європейського Союзу. І якщо Україна хоче потрапити до ЄС, то вона не повинна порушувати цих законів. Для нас очевидно, що Віктор – політичний ув'язнений і що він – український Вацлав Гавел".

Уявляєте, так і сказав, що Медведчук – це Гавел! Хоча, якщо вже грати мовою аналогій, то українського Гавела – Василя Стуса – Медведчук так захищав при радянській владі, що той отримав найсуворіше покарання та помер в ув'язненні.

А тепер найцікавіше, хто ж цей Бистронь – депутат Бундестагу.

Що відомо про Бистроня

Підтримати проросійського Медведчука приїхали російські маріонетки в Європі, адже сам Бистронь є представником партії "Альтернатива для Німеччини".

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Як повідомляє "Німецька хвиля", цей же Бистронь організовував для Медведчука заходи в Бундестазі 2 роки тому, від яких всі шарахалися, як чорт від ладана. "Депутат, від якого надійшло запрошення (Бистронь), є досить специфічною особою", – цитує колег по Бундестагу "Німецька хвиля".

Чому? Бо Петро Бистронь перебував під підозрою як людина правоекстремістських поглядів. Якийсь час за ним спостерігало баварське відомство з охорони конституції.

Як і багато інших колег по фракції, він виступає за зняття європейських санкцій з Росії. Вибори президента Росії 2018 року, на яких він був спостерігачем, Бистронь назвав "абсолютно нормальними". У Москві політика брали на високому рівні: з ним зустрічався, зокрема, голова Держдуми В'ячеслав Володін.



В'ячеслав Володін / Фото Держдуми

А 3 роки тому навколо цього політика спалахнув скандал через його участь у стрілецьких навчаннях у Південній Африці, влаштованих воєнізованою організацією Suidlanders. Німецькі ЗМІ та опитані ними експерти називають організацію расистської та праворадикальної. Членами Suidlanders можуть бути виключно білі. Бистронь, як з'ясували журналісти, вправлявся у стрільбі під час свого робочого відрядження до Південної Африки.

Тож у Медведчука, який постійно каже про неонацизм в Україні на майданчиках кума Путіна, не знайшлося кращого лобіста, як неонациста, але вже німецького. І це найкраще ілюструє нинішнє його становище.