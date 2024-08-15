Найбільші вороги росіян – у Росії

Ще один аспект руху в Курській області, який смикає струни "ніжної російської душі": контрольовані ЗСУ понад 1000 кілометрів квадратних – це єдиний російський регіон Росії, звільнений від кадирівців.

У багатошаровості тем російської дійсності є одна глибинна, яка ретельно витісняється, але продовжує жити. Рано чи пізно вона проросте.

Читайте також В усіх на очах: як Росія краде у Голлівуду фільми й хто за цим стоїть

Росіян у Росії стає все менше

1. З погляду довгострокових трендів росіяни у Росії перебувають у біді. Росіян стає менше, як в абсолютних, так і у відносних числах.

Офіційно структура населення Росії виглядає як 70% росіян та 30% неросіян. Де-факто, ситуація гірша. Наскільки – встановити складно через численні маніпуляції. Реальні цифри ближчі до 60 – 65% та 40 – 35% відповідно.

З одного боку, невідомо, скільки у Росії осіло мігрантів із Центральної Азії та (щонайменше) Китаю. З іншого боку, на тлі поганих цифр у "росіяни" записують усіх, хто не встиг ухилитися.

Наприклад, у період з 2010 по 2021 роки (тобто з урахуванням окупованого Криму) частка росіян у Росії офіційно знизилася на 5,5 мільйона осіб (або з 77,7% до 71,7%). При цьому наполовину зменшилася чисельність українців – більш як на 1 мільйон осіб. Ці люди нікуди не поділися – їх перетворили на "росіян", що наочно видно у Криму.

Без Криму та маніпуляцій з українцями кількість росіян поменшала мільйонів на 7. Це близько 6,5 – 7% етнічної маси росіян у Росії. Народжуваність у росіян знижується на тлі пристойних цифр у національних республіках.

Це все – до повномасштабного вторгнення. Втрати від великої війни у Росії (убиті, ті, що виїхали, ненароджені) точно понад 1 мільйон осіб. Переважна більшість вбитих – росіяни.

Ситуацію із тимчасово захопленим українським населенням однозначно інтерпретувати на користь росіян не можна. Це дуже своєрідне населення.

У результаті виходить, що з трендами природного приросту та народжуваності вже через покоління співвідношення росіян та неросіян у Росії буде приблизно 50/50. Але з одним важливим уточненням – неросійське населення буде молоде, активне і наполегливе, а російське – старе й в обороні.

Якнайшвидше завершення війни вигідне росіянам

2. Напавши на Україну, Владімір Путін створив для росіян величезні проблеми.

Дедалі частіше на різних рівнях настає прозріння: незалежно від підсумків війни, росіяни опиняться під великим тиском. На них повісять усіх собак (не на бурятів з якутами ж вішати). Їх усі ненавидітимуть, а за можливості – мститись. Це запрограмовано на десятиліття наперед.

Зауважте Новий рік росіяни в Курську зустрічатимуть за українським часом

А оскільки це матеріал, що слабшає, то в ситуації "росіяни проти всіх" у самій Росії у росіян шансів на якийсь хороший результат немає. За Путіна і продовжувачів його режиму – точно. На прикладі Чечні росіяни знають, що з ними буде у всіх національних республіках Росії. І дуже скоро.

Тому об'єктивно на користь росіян як народу:

максимально швидко вискакувати з війни;

"знімати" проблеми з українцями (громадянами України), як із найбільшою та войовничою групою, яка точно мститиме.

Тваринний страх Кадирова

3. Рік тому був дуже яскравий момент, який багато хто відзначив, але в самій Росії зупинилися з інтерпретацією.

Кадирівський бойовик Апті Алаудінов (до Курська його активно "вирощували" як один із варіантів зміни Кадирова, зараз можуть бути нюанси) на одному з федеральних каналів прямим текстом заявив: "Росіяни повинні народжувати більше дітей, інакше контроль над російським простором буде втрачений".

Здавалося б – яка йому справа, що там із росіянами? Нюанс у тому, хто такі росіяни у сучасній Росії.

Це не народ – це проксі-структура. Різниця в тому, що народ – це самоцінна суть зі своїми інтересами. А проксі-структура – ​​це засіб для обслуговування чиїхось інтересів, найчастіше – на шкоду собі.

Функція росіян в імперії (поки що їх фізично більше) – забезпечувати певну легітимність контролю за ресурсами й проводити управлінські сигнали.

Кадиров має певну квоту доступу до управління проксі-структурою "росіяни". Через неї він підіймається на федеральний рівень і може "легітимно" відстоювати інтереси у різних регіонах та галузях. Без цього доступу кадировці стануть однією з етнічних банд, далеко не найчисленнішою та не найбільш ресурсною.

Цікаво 5 висновків з інтерв'ю Трампа Маску

Недарма у Росії вістря федерального невдоволення спрямоване проти таджиків та узбеків, а також їх структур. Тому що як тільки умовні узбеки остаточно легалізуються зі своїми структурами і зможуть швидко перетворювати мігрантів на росіян, кадировці здригнуться.

Номінально узбеків є до 323 тисяч (таджиків трохи більше – 350 тисяч). Хоча тільки в Москві й одних, і других у рази більше. А всіх чеченців (а кадировці – це не всі) – 1,6 мільйона.

Звідси тваринний страх Кадирова за виживання свого клану у майбутньому, спроби закріпитися на федеральному рівні та зберегти свою особисту армію. У них все більш-менш благополучно, поки їх бояться. А якщо раптом перестануть, та ще й важелів поменшає – бути біді. ОАЕ не гумові.

Головний ворог Кремля – російські націоналісти

4. На цьому тлі до Росії пробиваються слабкі голоси, які фіксують такий момент. Якщо відкинути словесне лушпиння і різного роду імітації, то головним ворогом Кремля у Росії є російські націоналісти. Та частина росіян, яка стверджує, що у російського народу можуть бути інші цілі, крім експансії, домінування над іншими народами та вмирання за царя та родіну.

Саме цих росіян Кремль ретельно винищує. Саме на цій галявині ФСБ активно створює фейкові структури, щоб виявляти та знищувати у зародку росіян-неімперців.

Усе це супроводжується барвистими хороводами на чолі з Гундяєвим та іншими скоморохами, що виробляють "велич". Вони вирішують єдине завдання: щоб думки про реальні інтереси російського народу, які блукають у головах окремих людей, не заволоділи значними масами і не відбулося структурування довкола якогось непідконтрольного суб'єкта.

Бо тоді почнеться найцікавіше.

А чи треба росіянам воювати з українцями?

5. Українські війська в Курську наочно показують, що на кадирівців за бажання можна знайти управу, зробити їх жалюгідними. Відео, з яких випливає, що українські військові поводяться з російськими строковиками краще, ніж росіяни-кадирівці, вже отримали свою аудиторію і почали впливати.

Актуально У Росії додумалися, як дешево поповнити армію

Також захід у Курськ підвішує питання: а чи треба вимираючим росіянам в Курську/Смоленську/Брянську/Орлі/Пскові та тощо воювати з українцями? Заради чого? Заради "Нового Херсонеса"? Заради знищеного вщент Донбасу, який Росія ніколи не відновить навіть близько?

На одному з відео переселенці скаржаться цареві, що вони й чоловіків/синів на війну відправили (у нашій базі є 2 вбитих з Суджі), і армію підтримують, і лояльні до неможливості, а тут така напасть. За що? Залишився маленький крок – так, може, даремно все це робили, не треба було?

Усе ось це – поки що далеко не мейнстрім. Російська пропаганда вміло гасила подібні думки, переключаючи увагу, конструюючи штучних ворогів. Але тління є, природні інтереси нікуди не подінуться. Їхнє усвідомлення може прорватися у найбільш невідповідний для Кремля момент.

Факти доводять, що вороги росіян не в Україні – вони в Москві.

Москва воює в Україні росіянами і проти українців, і проти інтересів самих росіян.