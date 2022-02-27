"Найбільші яйця у Всесвіті": Бегбедер захоплюється мужністю Зеленського та українців

Французький письменник Фредерік Бегбедер записав відеозвернення проти війни Росії з Україною. Він підтримав українців та закликав росіян зупинити агресію, яку розпочав Володимир Путін.

Письменник заявив, що йому соромно за свій уряд, який не прийшов на допомогу Україні негайно. Водночас додав, що усі уряди Заходу повинні допомогти нам так швидко, наскільки це можливо.

До теми Українське гасло "русский военный корабль – іді на х**" підкорює Брюссель: захоплююче відео

Захоплення українцями

Дорогі українці! Ще 3 дні тому я думав, що Зеленський – клоун, але тепер знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не лише с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член,

– розповів Бегбедер.

Письменник відзначив, що захоплюється відважними українцями та підкреслив, що ми заслуговуємо бути абсолютно вільними, оскільки є частиною Європи. За його словами, якби він міг вирішувати – ми б вже були в НАТО.

Звернення до росіян

Крім того, Бегбедер звернувся до громадян держави-агресорки. Він закликав їх не мовчати та зупинити війну Росії проти України.

"Будь ласка, прямо зараз – чиніть опір! Скажіть те, що відчуваєте. Зупиніть цього божевільного диктатора. Ви не можете зберігати мовчання. Вам зараз – це не дозволено. Усі мої російські читачі, якщо вам подобаються мої книги, будь ласка, поважайте свободу. Зупиніть цю дурну безглузду війну", – підкреслив Бегбедер.

Письменник записав звернення щодо війни Росії з Україною: дивіться відео





Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.