Найбільші з часів холодної війни: норвезька розвідка є масштабні військові навчання Росії

Росія розпочала масштабні військові навчання – найбільші з часів холодної війни. В них задіяли навіть підводні човни – зокрема атомні.

Навчання Росія проводить у Північній Атлантиці, про це повідомляє телерадіокомпанія NRK з посиланням на представників норвезької розвідки.

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У навчаннях задіяні 10 російських підводних човнів, які раніше базувалися біля Кольського півострова. Вісім з них — атомні. За навчаннями спостерігають норвезькі літаки, вони мають тривати два місяці.

Яка мета Росії?

Норвезькі військові вважають, що у межах цих навчань російські підводні човни спробують максимально далеко просунутися в західну частину акваторії Атлантичного океану і залишитися при цьому не виявленими.

Служба розвідки повідомляє, що метою Росії є показати, що вона здатна загрожувати східному узбережжю США, потрапляючи якомога далі в Атлантику,

— зазначають вони.

Крім того, Москва хоче перевірити здатність НАТО виявляти подібні операції і реагувати на них.

Які стосунки між РФ та країнами Скандинавії?

З березня 2019 року Норвегія і Фінляндія звинуватили Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО. Країни Скандинавії заявили, що глушіння сигналу піддає ризику цивільні й військові літаки у регіоні. Тож можна стверджувати, що відносини Росії з країнами Скандинавії стали напруженими.



Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, які проводилися в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року. При цьому Москва заперечувала свою причетність.