Найбільший банк США: JPMorgan припиняє роботу в Росії

JPMorgan, який є найбільшим банком Сполучених Штатів, ухвалив рішення повністю припинити роботу в Росії. Водночас завершує вже наявні зобов'язання на території країни-агресора.

За словами експертів, повне припинення всіх банківських операцій може зайняти понад один рік.

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Відповідно до директив урядів усього світу, ми активно згортаємо російський бізнес і не починатимемо жодного нового бізнесу в Росії. Поточна діяльність обмежена, зокрема допомогою клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов'язань, управлінням ризиками пов'язаними з Росією, роллю зберігача для наших клієнтів,

– зазначили у JPMorgan.

До слова, прямий вплив банку на Росію невеликий. Адже країна-агресор не входить до 20 компаній з найбільшими ризиками за межами США.

Нагадаємо, JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з ринку Росії.

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