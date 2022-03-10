Найбільший біль – Маріуполь, там реальна гуманітарна катастрофа, – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про ситуацію з "зеленими коридорами" та гуманітарними конвоями до оточених міст.

Російські війська вирішили вдатися до терористичних практик. Оточивши Маріуполь, вони завдають ракетних обстрілів по місту, і не дають можливість мирним мешканцям покинути його. Через обстріли там вже загинуло 1170 людей.

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"Найбільший біль, про який я не можу мовчати – допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа", – розповіла Ірина Верещук.

За її словами, українська влада намагалася завезти туди гуманітарний вантаж. Але окупанти знову не дали цього зробити.

"Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом котрий день поспіль", – відзначила Верещук.

Відтак вона звернулася до народів тих країн, які підтримують Україну в боротьбі проти Росії.

"Допоможіть своїй владі зробити так, щоб гуманітарні коридори в україні запрацювали. Щоб небо над Україною було закрито. Допоможіть своїм владам відчути, що ви народи, які прагнете демократії, свободи. і що це цінності, а не прості для вас слова", – звернулася до них Ірина Верещук.



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