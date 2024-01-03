Україна повернула сержанта Максименка, захопленого в полон 24 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар"

Україна здійснила наймасштабніший обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни Росії проти України. Додому вдалось повернути 224 військових та 6 цивільних.

Одним зі визволених військових виявився сержант Вадим Максименко, який у полоні з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал.

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Україна повернула військового, який у полоні з початку вторгнення

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна написала, що сержант Вадим Максименко потрапив у полон 24 лютого 2022 року на контрольному пункті в'їзду – виїзду "Чонгар" на Херсонщині.

Звільнений з полону 3 січня 2024 року. Просто уявіть скільки часу втратила людина…

– написала радниця.

Видання "ХЕРСОН Онлайн" повідомило, що цю інформацію підтвердив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що серед визволених з полону – сержант 79 прикордонного загону Держприкордонслужби Вадим Максименко, якого захопили в полон 24 лютого 2022 року.

У якому стані військовий наразі інформації немає. Проте відомо, що всі військові дуже худі та виснажені.

Найбільший обмін полоненими: коротко