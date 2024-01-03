Україна повернула сержанта Максименка, захопленого в полон 24 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар"
Україна здійснила наймасштабніший обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни Росії проти України. Додому вдалось повернути 224 військових та 6 цивільних.
Одним зі визволених військових виявився сержант Вадим Максименко, який у полоні з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал.
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Україна повернула військового, який у полоні з початку вторгнення
Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна написала, що сержант Вадим Максименко потрапив у полон 24 лютого 2022 року на контрольному пункті в'їзду – виїзду "Чонгар" на Херсонщині.
Звільнений з полону 3 січня 2024 року. Просто уявіть скільки часу втратила людина…
– написала радниця.
Видання "ХЕРСОН Онлайн" повідомило, що цю інформацію підтвердив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що серед визволених з полону – сержант 79 прикордонного загону Держприкордонслужби Вадим Максименко, якого захопили в полон 24 лютого 2022 року.
У якому стані військовий наразі інформації немає. Проте відомо, що всі військові дуже худі та виснажені.
Найбільший обмін полоненими: коротко
- Ввечері 3 січня Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула додому з російського полону 230 наших людей. Зокрема, 213 солдатів і сержантів, 11 офіцерів та 6 цивільних.
- Під час обміну 3 січня додому повернулись 225 чоловіків та п'ятеро жінок. Зокрема, повернули медикиню 36 бригади, яка у полоні принципово говорила українською мовою. Тож її декілька разів нібито вивозили на обмін і повертали назад на місце утримання.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що додому повернулись семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов'язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені Даля, оборонці Маріуполя.
- Це перший обмін військовополоненими з 7 серпня 2023 року. Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець розповів, що це 49 обмін за час повномасштабної війни. Станом на 3 січня, вже 2 828 захисників України перебувають вдома.