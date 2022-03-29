Найбільший у світі виробник підшипників SKF таки зупинив свій завод у Росії, – Дубілет
Джерело:телеграм-канал Дмитра Дубілета
Сотні міжнародних компаній вже покинули ринок Росії. Вони відмовились бути спонсорами кровожерливої війни, яку агресор затіяв в Україні.
Сьогодні до цього списку приєдналася швейцарська компанія SKF – найбільший виробник підшипників у світі та Росії. Про це заявив ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.
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SKF таки зупинив свій завод у Росії
Так, компанія повідомила про зупинку діяльності свого заводу в РФ, що у Твері.
SKF володіє великим заводом у Твері та не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, тому ми планували пікетування їхнього офісу. Але зараз стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод! Постачання підшипників припинилось!
– зауважив Дубілет.
Він підкреслив, що підшипники – питання не лише економічне, а й військове. Адже вони є одни з ключових елементів для виробництва російських вагонів, зокрема тих, які підвозять танки до кордонів України. Також ці деталі постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ.
За словами експертів, в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1 – 2 місяці.
Дубілет також додав, що окрім SKF, в Росії є ще два іноземні виробники підшипників – американські компанії Amsted Rail та Timken, які поки офіційних заяв не робили, й продовжують отримувати прибуток на крові. Тож активістам у штатах Іллінойс та Огайо приготуватися.
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