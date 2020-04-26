Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – мовчання Путіна, чому Коломойський наступає на НАБУ та великодні наслідки.
1. Постріл Коломойського в Україну
Є інформація, що адекватна частина більшості відмовилася від голосування за законопроєкт щодо НАБУ.
Більше про скандального олігарха Коломойського.
2. Найбільший страх Кремля: про що мовчить Путін?
Роскомнадзор на вимогу Генеральної прокуратури Російської Федерації заблокував сторінку українського Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій для доступу на території Росії.
Володимир Путін – найсвіже шукайте тут.
3. Посткоронавірусне похмілля, або Згадаймо світ після бубонної чуми
Прогнозів багато. Хтось обіцяє світу нову якість після епідемії. У списку обіцяного – нова глобальність і нова ізоляція, посилення держконтролю і зростання цифровізації. Хтось навпаки – вважає, що зміни будуть точковими і питання лише в термінах відкату до допандемічного статусу-кво.
Більш обвал цін на нафту.
4. Росія перемогла коронавірус?
У Росії чергова публікація статистики щодо поширення коронавірусу ввела мене в жорсткий ступор, із явно строкатими цифрами, заснованими на грубій і лицемірній брехні.
Коронавірус в Росії – оновлені дані.
5. Коронавірус воскрес, або Друге життя штаму COVID-19
Інкубаційний період COVID-19 становить від двох до чотирнадцяти діб. А, значить, протягом двох тижнів ми проведемо в напруженому очікуванні нових спалахів – через нехтування карантином під час минувшого Великодня.
Все про коронавірус в Україні.