Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – мовчання Путіна, чому Коломойський наступає на НАБУ та великодні наслідки.

1. Постріл Коломойського в Україну







Є інформація, що адекватна частина більшості відмовилася від голосування за законопроєкт щодо НАБУ.



Більше про скандального олігарха Коломойського.

2. Найбільший страх Кремля: про що мовчить Путін?







Роскомнадзор на вимогу Генеральної прокуратури Російської Федерації заблокував сторінку українського Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій для доступу на території Росії.



Володимир Путін – найсвіже шукайте тут.

3. Посткоронавірусне похмілля, або Згадаймо світ після бубонної чуми







Прогнозів багато. Хтось обіцяє світу нову якість після епідемії. У списку обіцяного – нова глобальність і нова ізоляція, посилення держконтролю і зростання цифровізації. Хтось навпаки – вважає, що зміни будуть точковими і питання лише в термінах відкату до допандемічного статусу-кво.



Більш обвал цін на нафту.

4. Росія перемогла коронавірус?







У Росії чергова публікація статистики щодо поширення коронавірусу ввела мене в жорсткий ступор, із явно строкатими цифрами, заснованими на грубій і лицемірній брехні.



Коронавірус в Росії – оновлені дані.

5. Коронавірус воскрес, або Друге життя штаму COVID-19







Інкубаційний період COVID-19 становить від двох до чотирнадцяти діб. А, значить, протягом двох тижнів ми проведемо в напруженому очікуванні нових спалахів – через нехтування карантином під час минувшого Великодня.



Все про коронавірус в Україні.