Найближчі 2 місяці на Донбасі будуть непростими, – боєць ЗСУ припустив, до чого готуватися

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Ба більше, наступні два місяці вона ускладниться.

Противник поповнив свої втрати у живій силі коштом мобілізованих. Крім того, вдалося утворити угрупування від 150 до 200 тисяч військовослужбовців, які пройшли бойове злагодження та забезпечення технікою, яка була розконсервована. Попри те, що зразки радянські, ці машини здатні виконувати бойові завдання та проводити вогневі ураження. Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко.

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ЗСУ готуються до сталої оборони

Як відзначає Федоренко, до річниці війни прихвосні маленького диктатора, який думає, що великий, мають показати певний результат. Тому посилюватиметься натиск на Донбасі.

Їм дуже важливо показати хоча б щось з того, що їм вдалося досягти. Заяви вагнерівців про те, що Бахмут взятий, почалися ще з серпня. Однак він як стояв, так і стоїть,

– констатував військовий.

Зважаючи на резерви й ресурси противника, додає він, зрозуміло, що буде ускладнення у Донецькій та Луганській областях. Можливо, загострення спостерігатиметься на Харківщині та Запоріжжі. Федоренко акцентує: наша розвідка чітко розуміє, що має відбуватися на кожному напрямку. Відповідно ЗСУ готуються до сталої оборони.

"Найближчі два місяці на фронті будуть непростими. Наше спільне завдання – розмолотити ударний потенціал противника. зокрема, Росія намагатиметься поширювати різні негативні новини всередині нашої держави, перебільшувати свої здобутки тощо", – запевняє захисник.

Боєць закликав українців дуже уважно ставтеся до інформації, яка подаватиметься. Довіряйте лише офіційним джерелам та зведенням Генштабу ЗСУ.

За словами Федоренка, коштом анонсованої допомоги потрібно накопичити необхідну кількість боєприпасів, вогневих засобів, техніки, щоб провести контрнаступальну операцію. За своїми масштабами вона може бути подібною до тієї, яка проводилася на Харківщині та Херсонщині у 2022 році.

"Потрібно не збавляти темпи, стиснути зуби й кожному на своєму місці працювати максимально наполегливо. 2023 рік буде вирішальним у цій війні", – переконаний військовий.

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Чи потрібна мобілізація в Україні

Військовий зауважив, що нам потрібно відбити атаку й розбити ударний потенціал ворога. Безумовно, серед ЗСУ будуть втрати й травмування, які потрібно буде заміщати. Після проведення контрнаступальної операції потрібно буде утримувати кордони нашої держави, а для цього потрібен особовий склад.

Територія може називатися нашою лише тоді, коли там перебуває наш піхотинець і надійно утримує периметр. Тому, звісно, мобілізація має проводитися,

– стверджує Федоренко.

Відтак кожен керівник підприємства має об'єктивно оцінити, скільки йому потрібно людей, аби воно працювало якісно, і подати цих людей на броню. Інші мають з'явитися до центрів комплектування, уточнити свої дані.

"Потрібно розуміти: зараз ніхто не відправляє на фронт одразу. Усе це – ІПСО Росії. На кшталт: сьогодні призвався – завтра у Бахмуті на передовій позиції. Ні, зараз так не працює. Це було в перші дні війни, коли потрібно було відбити навалу", – відзначив боєць.

Сьогодні ж процедура мобілізації відбувається так:

Спершу людину призивають;

Згодом відправляють до навчального центру для проходження загального курсу військової підготовки, де пояснюють, що таке зброя, як нею користуватися, що таке інститут командирів, як працювати у двійках – трійках, навчають тактичної медицини, проводять бойове злагодження.

Лише після цього військовий може бути відправлений на фронт.

"Варто зауважити, що велика кількість особового складу піде на спецнавчання для керування новітньою технікою, яку нам мають надати. Люди абсолютно усіх професій потрібні зараз у військах", – підсумував військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко.

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